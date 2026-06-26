Castellón se tiñe de arcoíris: los municipios se vuelcan con los actos del Orgullo LGTBI

Los municipios de Castellón se han volcado con los actos para celebrar el Orgullo LGTBI, una jornada marcada por la lectura de manifiestos institucionales, actividades culturales, espacios de diálogo, talleres participativos y gestos simbólicos en defensa de la igualdad, la diversidad, la inclusión y el respeto.

Localidades como Almassora, Onda, la Vall d’Uixó, Burriana y Nules han organizado durante estos días diferentes iniciativas para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI y reforzar el compromiso municipal con una sociedad más libre, justa y plural.

Almassora reivindica el respeto con ‘Almassora Orgullosa’

Almassora ha conmemorado el Día del Orgullo con la iniciativa ‘Almassora Orgullosa’, que ha reunido diferentes acciones en la plaza Pere Cornell a favor de la diversidad, la inclusión y la convivencia.

La jornada ha incluido la lectura del manifiesto institucional, presidida por la alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Igualdad, Eugenia Martinavarro, y representantes de la corporación municipal.

Durante la mañana también se han celebrado las ‘Converses Orgulloses’, un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en el que se han compartido experiencias y se ha puesto en valor la diversidad como pilar de una sociedad más inclusiva.

Con esta programación, Almassora ha reafirmado su compromiso con la igualdad, el respeto y la convivencia como bases para avanzar hacia una sociedad más justa.

La jornada ha incluido la lectura del manifiesto institucional presidida por la alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Igualdad, Eugenia Martinavarro, y representantes de la corporación municipal. / MEDITERRÁNEO

Onda culmina un mes de actividades bajo el lema ‘Onda tan diversa como tú’

El Ayuntamiento de Onda ha puesto el broche final a su programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la celebración del acto institucional y la lectura de la declaración promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias.

La ciudad ha desarrollado durante las últimas semanas una agenda dirigida a vecinos de todas las edades bajo el lema ‘Onda tan diversa como tú’, con talleres, actividades participativas y propuestas culturales centradas en fomentar el respeto, la igualdad y la inclusión.

La concejala de Igualdad, Marta Villanueva, ha defendido que Onda apuesta por una ciudad “donde el respeto se construye desde la educación, la cultura y la convivencia”. Además, ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá impulsando iniciativas que generen espacios seguros, abiertos y representativos.

Entre las actividades destacadas figuran el monólogo ‘Género y figura’, de Vidda Priego, la actuación musical de Hugo Marlo en la Font de Dins y los actos institucionales vinculados al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y al Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

El Ayuntamiento de Onda ha culminado la programación organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la celebración del acto institucional. / MEDITERRÁNEO

La Vall d’Uixó despliega la bandera del Orgullo

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó también ha conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la lectura del manifiesto institucional, a cargo de la concejala de Igualdad, Maria Cruces.

Durante el acto se ha destacado la importancia de reconocer los avances conseguidos y de continuar trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. Tras la lectura del manifiesto, se ha desplegado la bandera LGTBIQ+ desde el balcón del ayuntamiento, situado provisionalmente en el Palau de Vivel por las obras en el edificio principal.

Cruces ha recordado que el consistorio celebra este acto desde hace 11 años porque cree “en la diversidad, en la igualdad y en que cada persona pueda ser y vivir en libertad”.

La programación de la Semana del Orgullo LGTBIQ+ finalizará esta noche en el Grupo La Unión, con el pregón a cargo de Berta Baidez y la fiesta La Freska Pride Edition, en colaboración con la peña La Petaca.

Después de la lectura del manifiesto de esta edición se ha desplegado la bandera con los colores que representan en la comunidad LGTBIQ+ desde el balcón del ayuntamiento. / MEDITERRÁNEO

Burriana combina reivindicación, participación y diagnóstico local

En Burriana, el Jardín Arqueológico del CMC La Mercé ha acogido una jornada participativa con motivo del Día Mundial del Orgullo LGTBI, combinando la lectura del manifiesto institucional con actividades reivindicativas y un cinefórum.

La cita también ha servido para presentar y validar los resultados del nuevo Informe diagnóstico LGTBI de Burriana, una herramienta que busca abrir canales de reflexión y diálogo colectivo.

Tras la bienvenida institucional, se ha desarrollado el taller ‘Cinefórum + Diálogo con datos’, con la participación de personal técnico de Servicios Sociales, miembros de Xarxa Salut, personas del colectivo LGTBI, representantes del tejido asociativo y ciudadanía.

Durante la sesión se han proyectado los cortometrajes ‘Heartbeat’ y ‘Por un beso’, utilizados como recurso audiovisual para introducir un coloquio sobre las realidades emocionales del colectivo y los principales hallazgos del diagnóstico local.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha señalado que la jornada ha permitido contrastar los datos técnicos con las vivencias de los asistentes y fijar prioridades para seguir avanzando en igualdad y diversidad. Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que Burriana es una ciudad que acoge a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, origen o creencias.

Como muestra de apoyo institucional, el consistorio iluminará este domingo su fachada con los colores de la bandera LGTBI.

El Jardín Arqueológico del CMC La Mercé ha acogido una jornada participativa que ha combinado la lectura del manifiesto, actividades reivindicativas y un cinefórum. / MEDITERRÁNEO

Nules reivindica los derechos del colectivo LGTBI

El Ayuntamiento de Nules se ha sumado un año más a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor para visibilizar la lucha por la igualdad y los derechos del colectivo.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, David García, la concejala de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá, y representantes de la corporación municipal.

Durante la lectura del manifiesto se ha puesto el acento en la obligación de las instituciones públicas de frenar los discursos de odio y defender los derechos de libertad sexual y de género.

Además, el Ayuntamiento ha colgado la bandera LGTBI en los balcones de los consistorios de Nules y Mascarell, y ha repartido detalles conmemorativos entre el público asistente.