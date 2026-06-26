Destrozan una pista de pádel en un pueblo de Castellón y el Ayuntamiento pide ayuda para identificar al autor

Un nuevo acto vandálico vuelve a golpear el patrimonio público y deja importantes daños en una instalación deportiva municipal.

El Ayuntamiento de Ribesalbes ha mostrado su "más absoluta indignación" tras los actos vandálicos registrados en la pista municipal de pádel, donde uno de los cristales de la instalación ha aparecido completamente destrozado, provocando importantes daños materiales que deberán ser reparados.

El consistorio ha dado a conocer lo sucedido a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de imágenes en las que se aprecia el estado en el que ha quedado uno de los cerramientos de cristal de la pista. Según ha explicado, los desperfectos obligarán a realizar trabajos de reparación para devolver la instalación a su estado habitual.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha querido trasladar públicamente su malestar y condenar este tipo de comportamientos, al considerar que perjudican un espacio de uso y disfrute para todos los vecinos. En el comunicado difundido, el consistorio hace un llamamiento al respeto por los espacios públicos y recuerda la importancia de conservar las instalaciones municipales.

Colaboración ciudadana

Además, el Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana para tratar de esclarecer lo ocurrido. En este sentido, pide que cualquier persona que disponga de información sobre los hechos la comunique al propio consistorio con el objetivo de ayudar a identificar lo sucedido.

La pista municipal de pádel es una de las instalaciones deportivas utilizadas habitualmente por los vecinos de la localidad, por lo que los desperfectos afectan al normal funcionamiento de este servicio público hasta que puedan acometerse las reparaciones necesarias.

Con este mensaje, el consistorio insiste en la necesidad de cuidar el patrimonio común y de evitar comportamientos incívicos que generan gastos económicos y perjudican a toda la población.