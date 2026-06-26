La Llosa despide a su Juez de Paz, Gerardo Daniel Llopis

El municipio de La Llosa llora el fallecimiento de su Juez de Paz, Gerardo Daniel Llopis, una noticia que ha causado consternación entre los vecinos.

El consistorio ha expresado públicamente su pesar a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que traslada sus condolencias a la familia y al entorno de Llopis. “Desde el Ayuntamiento de La Llosa lamentamos profundamente su fallecimiento y trasladamos, en nombre de toda la corporación municipal y del conjunto de la población, nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, señala el comunicado institucional, que concluye con un emotivo “Descanse en paz”.

Una figura cercana al servicio de los vecinos

Gerardo Daniel Llopis desempeñaba el cargo de Juez de Paz en el municipio, una figura clave en la administración de justicia en el ámbito municipal, especialmente en aquellos municipios que no disponen de juzgado de primera instancia e instrucción.

Su labor estaba ligada a la atención de numerosos trámites civiles y al servicio directo a los vecinos del municipio, lo que le convirtió durante años en una persona vinculada a la vida institucional y al servicio público local.

La despedida ha tenido lugar este viernes, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de La Llosa.

La noticia ha generado numerosas muestras de afecto y condolencias en las redes sociales tras la publicación del Ayuntamiento. Con su fallecimiento, La Llosa pierde a una persona vinculada al servicio público y a la vida institucional del municipio, cuya labor como Juez de Paz le convirtió en un referente cercano para muchos vecinos que acudieron a él para realizar distintos trámites oficiales.