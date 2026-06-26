Moncofa reivindica los derechos del colectivo

Con la bandera del arcoiris colocada en el balón del Ayuntamiento de Moncofa arranca la programación de actividades para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que este año se desarrollará bajo el lema Moncofa, el nostre orgull. Aunque la conmemoración oficial de la jornada es el 28 de junio, el municipio celebrará los actos centrales el sábado 4 de julio, como es habitual.

La programación comenzará ese día a las 18.00 horas con la inauguración de la exposición Diversitat en majúscules, que se mostrará al público en la plaza Na Violant d’Hongria, en la avenida Mare Nostrum.

Propuestas

A las 19.00 horas y a escasos metros de la exposición, en la plaza dels Cucs, epicentro de la celebración, se llevará a cabo la marcha reivindicativa LGTBIQ+. A continuación, llegará el momento de la lectura de una declaración institucional de Moncofa en favor de la diversidad y de los derechos de este colectivo.

La jornada continuará a las 19.30 horas con el pregón, que en esta edición correrá a cargo de José Mola. Posteriormente, entre las 20.00 y las 22.00 horas, la música en directo será la protagonista, puesto que está prevista la actuación de Picos Pardos, junto a la Villaexcusa y Papo Princess. Los presentes disfrutarán de una gran fiesta reivindicativa, que manifiesta el apoyo al colectivo por parte del Ayuntamiento de Moncofa.