Nuevo mercado de artesanía en Marina Las Fuentes para dinamizar la oferta de Alcossebre

El puerto deportivo Marina Las Fuentes de Alcossebre ha presentado una nueva iniciativa que tendrá lugar todos los jueves de julio y agosto, a partir de las 18.00h en el recinto del puerto deportivo: el Market Marina Las Fuentes. Se trata de un mercado de artesanía en el que podrán adquirirse distintas manufacturas, con venta directa por parte de sus productores. Ya se ha confirmado la presencia de artesanos especializados en cerería, cerámica, bisutería, pinturas, ropa pintada a mano, como destacaba la organizadora Sara Mizrahi Roig que insistía en que “todos los puestos de venta contarán con productos totalmente artesanos con un punto distintivo y con la calidad asegurada”. Además, el mercado ofrecerá, cada día, diversas actividades lúdicas infantiles, magia, música en directo, etc.

MARKET MARINA LAS FUENTES / Mediterráneo

La concejala de Promoción Económica, Desa Pitarch, destacaba que “por parte del Ayuntamiento, organizamos una extensa programación festiva, cultural y social, durante los meses de verano, y pensamos que este evento amplía la oferta y aporta una alternativa distinta y que puede ser del gusto de vecinos y visitantes”.

El gerente de Marina Las Fuentes, José Alberto Gil, por su parte, invitaba “a venir a Marina Las Fuentes y conocer este mercado y el resto de servicios que ofrecemos” y ponía en valor que “la organización de este evento demuestra el buen funcionamiento de la colaboración público-privada, ya que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre y la Asociación de Empresarios de Alcalà-Alcossebre”.