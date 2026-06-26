Onda consolida la mayor transformación de la ciudad con el 70% de su plan de gobierno cumplido

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en la hoja de ruta marcada al inicio de la presente etapa de gobierno con el 70% del plan de gobierno ya cumplido, un grado de ejecución que se refleja en proyectos estratégicos ya finalizados y en actuaciones que avanzan para seguir transformando la ciudad.

La mejora de los espacios públicos, la recuperación del patrimonio, la creación de nuevas zonas verdes, el impulso a la cultura, el deporte y la salud o la modernización de infraestructuras municipales conforman una planificación que ya es visible en numerosos puntos del municipio y que continuará desarrollándose durante los próximos meses.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que un plan de gobierno "solo tiene sentido cuando se convierte en realidades que mejoran la vida de las personas". En este sentido, ha destacado: "Nuestro compromiso siempre ha sido gestionar con planificación, escuchar a los vecinos y trabajar para que cada proyecto responda a una necesidad real”. “Hoy podemos comprobar cómo esa hoja de ruta ya está transformando Onda y seguiremos trabajando con la misma ilusión para culminar todos los proyectos previstos", ha añadido.

Proyectos que ya transforman Onda

Entre las actuaciones que ya son una realidad destaca la recuperación del entorno de El Carmen con la MICO Gaming Zone, que ha devuelto este espacio al disfrute de las familias y supone el primer paso del futuro Museo Internacional de Ciencias de Onda. A ello se suma la transformación del Parque de las Tres Culturas, convertido en un gran espacio verde, accesible y pensado para la convivencia, así como la restauración del retablo mayor del Ermitorio del Santísimo Salvador o el cubrimiento de la pista exterior del pabellón municipal.

En materia sanitaria, el Ayuntamiento también ha impulsado la incorporación del futuro mamógrafo, ya en proceso de licitación, que permitirá reforzar la prevención y la detección precoz del cáncer de mama y evitar desplazamientos a las mujeres de Onda y de la comarca.

Los grandes proyectos que marcarán el futuro

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa desarrollando algunas de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años. Entre ellas sobresale la remodelación integral de Plaza España, que afronta su recta final para convertirse en un nuevo refugio climático con espacios más accesibles y una marcada identidad cerámica.

Otro de los grandes ejes de transformación es el Pulmón Verde, un proyecto que conectará el entorno del Castillo mediante más de 90.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y espacios naturales. Su primera actuación, el Jardín de las Mil y Una Noches, avanza para recuperar la ladera del castillo como un nuevo espacio de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

A esta hoja de ruta, que se puede consultar en onda.es, se suman otros proyectos estratégicos como el Ágora Onda, el Parque de los Planetas, la Alquería Cultural, la recuperación de la Casa de la Llum o las Casas de la Sinagoga, iniciativas que reforzarán la oferta cultural, educativa, patrimonial y turística del municipio.