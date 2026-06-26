‘Onda tan diversa como tú’ manifiesta el respeto a la libertad y la pluralidad

Hay ciudades que se definen por sus monumentos, sus paisajes o sus tradiciones. Y hay ciudades que también se definen por sus valores. En Onda, uno de esos valores es el respeto. El respeto a quienes somos y a quienes construyen cada día una ciudad plural, abierta y diversa.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, Onda ha vuelto a reivindicar, durante las últimas semanas, una idea sencilla: cada persona debe poder vivir con libertad, sin miedo y sin renunciar a ser quien es. Bajo el lema Onda tan diversa como tú, la ciudad ha llenado el mes de junio de actividades que han convertido la diversidad en un espacio de encuentro, diálogo y convivencia.

Programación

La programación ha llegado a públicos de todas las edades porque la igualdad no entiende de generaciones. Desde las familias y los más pequeños hasta los jóvenes y adultos, las propuestas impulsadas por el Ayuntamiento han demostrado que hablar de diversidad es hablar de educación, cultura y respeto. Talleres, actividades participativas, encuentros y propuestas culturales han servido para acercar realidades, derribar prejuicios y fomentar una convivencia basada en la empatía y el reconocimiento mutuo.

La cultura ha sido, una vez más, una de las mejores herramientas para transmitir este mensaje. El humor, la música, la reflexión compartida y la participación ciudadana han permitido abordar cuestiones relacionadas con la identidad, la libertad y la igualdad desde una perspectiva cercana y accesible. Porque muchas veces son precisamente la cultura y el encuentro los que consiguen abrir conversaciones que ayudan a construir una sociedad mejor.

Convivencia democrática

Más allá de una fecha concreta, el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ representa la defensa de unos principios que forman parte de la convivencia democrática: la igualdad de oportunidades, la dignidad de las personas y el rechazo a cualquier forma de discriminación.

Valores que el Ayuntamiento ha vuelto a reafirmar este año a través de su respaldo a la declaración institucional promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias, que reivindica la necesidad de seguir avanzando hacia municipios más libres, seguros y respetuosos.

Las diferencias enriquecen

«Porque la diversidad no es una excepción ni una realidad ajena. Está presente en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestros centros educativos y en nuestra forma de relacionarnos. Forma parte de la sociedad que somos y de la ciudad que queremos seguir construyendo», señalan desde el consistorio.

Por eso, cuando Onda dice «tan diversa como tú», no habla únicamente de una campaña. Habla de una manera de entender la convivencia. De una ciudad donde cada persona tiene su espacio, donde las diferencias enriquecen y donde el respeto sigue siendo el mejor punto de encuentro. Una ciudad abierta, plural y orgullosa de ser exactamente eso: tan diversa como quienes la hacen posible cada día.