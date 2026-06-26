El orgullo de la segregación: les Alqueries conmemora 41 años de autonomía con un programa festivo

Les Alqueries vivió ayer, jueves, la jornada más emotiva y simbólica de su calendario como municipio con la celebración del 41º aniversario de su segregación, una fecha que recuerda la firma del decreto que convirtió a la localidad en municipio independiente y que, cuatro décadas después, continúa siendo motivo de orgullo colectivo para generaciones de alquerieros y alquerieras.

El alcalde del municipio, Antonio Gil, destacó que "41 años después de alcanzar la segregación, les Alqueries vuelve a demostrar que la mejor forma de honrar su pasado es seguir construyendo, desde la concordia, la participación y el compromiso de sus vecinos, un municipio con identidad propia y con la mirada puesta en el futuro”.

La conmemoración del 25 de junio se enmarcó dentro de unas fiestas de la Segregación que concluirán el próximo domingo y que están destacando por la elevada participación ciudadana y por el éxito de convocatoria en todas las actividades programadas. Desde los festejos taurinos hasta las propuestas culturales, deportivas y musicales, el ambiente festivo está siendo la nota predominante de una completa programación.

La jornada de celebración comenzó por la mañana con el tradicional lanzamiento de cohetes y el volteo general de campanas, anunciando el Día de la Segregación. A lo largo de la tarde, la programación continuó con la apertura del Museo Parroquial, junto a la iglesia, seguida de la misa de acción de gracias por el 41º aniversario de la Segregación, oficiada en la Iglesia Mayor y cantada por la Coral Polifónica de la Unión Musical Alqueriense.

La jornada culminó con la ofrenda institucional al monolito de la plaza de la Segregación, en homenaje a quienes hicieron posible la autonomía de les Alqueries. / Mediterráneo

El acto central tuvo lugar por la tarde con la tradicional ofrenda institucional al monolito situado en la plaza de la Segregación, un homenaje a quienes hicieron posible que les Alqueries alcanzara la autonomía municipal y un reconocimiento a la historia compartida que ha permitido construir el municipio actual.

Bienvenida a los niños nacidos en 2025

Precisamente, el Ayuntamiento ha querido reforzar este año ese sentimiento de pertenencia con una iniciativa inédita que ha sido recibida con una gran acogida por parte de las familias. Bajo el nombre de Els Perdudets i les Perdudetes, el consistorio celebró la primera edición de un acto de bienvenida a los niños y niñas nacidos en 2025, quienes recibieron una pequeña escultura con la figura del tradicional perdudet, símbolo de identidad local.

El acto, que congregó a numerosas familias, nace con la vocación de consolidarse como una cita anual para dar la bienvenida a los nuevos vecinos y vecinas y fortalecer desde los primeros años de vida el vínculo con el municipio. Una iniciativa cargada de simbolismo que conecta el futuro de les Alqueries con la memoria de quienes hicieron posible su segregación hace ya 41 años.

Las fiestas concluirán este domingo con el concierto de intercambio entre la Unión Musical Alqueriense y la banda de la CIAC de la Vall d’Uixó, poniendo el broche final a unas celebraciones que están dejando una imagen de pueblo unido, participativo y orgulloso de su historia.