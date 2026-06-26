Benicàssim exige al Gobierno más frecuencia ferroviaria en el litoral norte de Castellón

El Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado este viernes con todos los votos a favor excepto Vox solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe Operadora y Adif dependiente del Gobierno de España, una mayor frecuencia ferroviaria entre las principales estaciones del litoral norte de la provincia de Castellón. La moción pide ampliar la actual oferta ferroviaria con parada en Benicàssim, incrementando el número de trenes que efectúan parada en el municipio y mejorando la conexión del municipio con las principales ciudades de su entorno.

La implantación de este servicio, tal como explica el texto aprobado, representaría un primer paso hacia un modelo ferroviario más competitivo, con una oferta más regular a lo largo del día y con el objetivo de avanzar progresivamente hacia una frecuencia mínima de un tren cada hora entre las principales poblaciones del corredor.

El municipio reivindica que las inversiones que se están ejecutando en el Corredor Mediterráneo se traduzcan en una mejora real de los servicios ferroviarios para la ciudadanía, ya que las infraestructuras solo tienen sentido si contribuyen a facilitar la vida de las personas y a reforzar la cohesión del territorio.

Además, el consistorio solicitará a la Generalitat Valenciana la mejora de la coordinación entre los servicios ferroviarios y las líneas de autobús para garantizar una red de transporte público integrada y eficiente.

Reivindicaciones pendientes

El Ayuntamiento de Benicàssim recuerda que mantiene diversas reivindicaciones pendientes ante el Gobierno de España, planteadas ya en distintas ocasiones. Entre ellas se encuentran la creación de un fondo adicional para los municipios con incremento estacional de población, así como inversiones vinculadas al desarrollo de la localidad y al bienestar de sus vecinos, como la entrada norte de la N-340, la instalación de pantallas acústicas a su paso por urbanizaciones, la asunción del coste de la desaladora —al tratarse el agua de una cuestión de interés general— y la mejora del cuartel de la Guardia Civil.