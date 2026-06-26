Relevo en Compromís per Benicàssim: Helena Salvador deja el acta y entra Sara Folch

La concejala de Compromís per Benicàssim, Helena Salvador Ribes, ha dejado su acta tras cerca de ocho años representando a la formación valencianista en el Ayuntamiento de Benicàssim. La decisión responde a su voluntad de dedicar más tiempo a sus proyectos profesionales, vinculados a los comercios que regenta en el municipio, así como de facilitar el relevo dentro del proyecto político.

La vacante será ocupada por Sara Folch Manuel, actual secretaria local de Compromís per Benicàssim y número cinco de la candidatura presentada a las elecciones municipales de 2023. El relevo busca también dar mayor visibilidad a Folch de cara a la construcción de la alternativa valencianista para las elecciones municipales de 2027.

Durante dos legislaturas, Salvador ha formado parte del grupo municipal de Compromís, desde donde ha desarrollado una labor constante de fiscalización de la acción de gobierno y de defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Benicàssim.

“Ha sido un auténtico regalo poder representar a Compromís y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de Benicàssim durante todos estos años. Me voy con la satisfacción de haber trabajado siempre desde la honestidad, la proximidad y el compromiso con nuestro pueblo”, ha señalado Salvador.

La exconcejala también ha querido agradecer “al colectivo de Compromís per Benicàssim la confianza, el apoyo y el cariño recibidos durante esta etapa”, y ha mostrado su convicción de que la formación “continuará trabajando con fuerza e ilusión para construir un Benicàssim mejor”.

Sara Folch asumirá el acta con “ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar”

Sara Folch Manuel es enfermera en el Hospital General Universitari de Castelló y cuenta con una extensa trayectoria profesional vinculada a la pediatría y a la salud familiar y comunitaria. Además, es profesora de Formación Profesional de la rama sanitaria, dispone del Máster en Enfermería Escolar y ha desarrollado labor docente en la Escola Valenciana d’Estudis de la Salut y como tutora de prácticas de la Universitat Jaume I.

Folch mantiene también una destacada implicación en la comunidad educativa. Es miembro del AFA y del Consejo Escolar del CITD Penyeta Roja, así como del AFA del IES Violant de Casalduch de Benicàssim. En el ámbito político, ejerce como secretaria local de Compromís per Benicàssim y forma parte del Consell Nacional de Més-Compromís.

La futura concejala ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en ella y ha asegurado que asume esta nueva responsabilidad “con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar por la gente de Benicàssim”.

“Es un honor poder representar a mis vecinos y vecinas. Llego a la política municipal para luchar por un Benicàssim más igualitario, con oportunidades para todas y todos, y con unos servicios públicos fuertes que garanticen el bienestar de la ciudadanía”, ha afirmado.

Folch ha lamentado que “después de 15 de gobiernos del PP de Susana Marqués, Benicàssim haya visto cómo servicios esenciales y espacios públicos han quedado desatendidos”. En este sentido, ha puesto como ejemplos “el CEAM, que continúa sin prestar plenamente el servicio para el que fue creado, o la situación de Benicàssim Sud, donde cientos de familias continúan sufriendo un evidente abandono pese a contribuir con los mismos impuestos que cualquier otro vecino o vecina del municipio”.

Por su parte, la portavoz de Compromís per Benicàssim, Paula Mateos, ha querido agradecer públicamente la dedicación de Helena Salvador durante estos años. “Helena ha sido una pieza fundamental de nuestro proyecto. Su estima por Benicàssim, su capacidad de trabajo y su compromiso con los valores de Compromís han dejado una huella que perdurará en nuestro colectivo”, ha destacado.

Mateos también ha dado la bienvenida a Sara Folch y ha agradecido el paso adelante que ha decidido dar. “Sara representa una nueva energía para el proyecto de Compromís. Su experiencia profesional, su compromiso con los servicios públicos y su implicación en la vida social y educativa de Benicàssim son una garantía para continuar construyendo una alternativa sólida al gobierno del Partido Popular. Le agradecemos que asuma esta responsabilidad y que continúe luchando con nosotros por un Benicàssim mejor”, ha concluido.