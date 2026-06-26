El ‘reloj del Orgullo’ de l’Alcora celebra la diversidad y combate el retroceso social

El Ayuntamiento de l’Alcora presentó oficialmente su campaña institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en un acto encabezado por el alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Tica Pons.

El cartel de este año muestra un potente recurso visual: un reloj de arena donde el flujo negro se transforma, al caer, en los colores de la bandera arcoíris. La imagen se acompaña del lema: El temps no torna enrere. Els nostres drets tampoc. Con esta composición el consistorio busca subrayar que el progreso social es un camino sin retorno.

En este sentido, Falomir destacó el compromiso firme y transversal del Ayuntamiento con la diversidad y la libertad de toda la ciudadanía, advirtiendo que la igualdad es un camino continuo que requiere vigilancia diaria y el esfuerzo de todos los agentes sociales. «Una sociedad es verdaderamente fuerte y democrática cuando nadie tiene que justificar quién es, a quién ama o cómo decide vivir su vida. Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia, todavía queda mucho por hacer y avanzar en la calle. Desde l’Alcora seguiremos blindando estas políticas de respeto para garantizar que nuestro pueblo sea siempre un espacio seguro, tolerante y libre», señaló el primer edil.

Frente a la involución

En esta línea, la edil de Igualdad y Políticas Inclusivas, Tica Pons, desgranó el hilo conductor de la campaña, que pone el foco en la perspectiva histórica, el relevo generacional y la resistencia, frente a discursos involucionistas que afloran en la actualidad. «Hay cosas que el tiempo no puede hacer. No puede borrar la memoria de quienes lucharon cuando ser visible conllevaba riesgos, ni puede anular las voces que reivindicaron libertad, igualdad y dignidad cuando todavía parecían objetivos lejanos», manifestó.

Pons recordó que «todo aquello que hoy consideramos normal fue, en algún momento, una demanda valiente de aquellas personas que se negaron a vivir escondidas». Por este motivo, la campaña hace un recorrido por los principales avances del movimiento, apelando directamente a las generaciones más jóvenes en un momento clave de la historia.

«Los derechos humanos no son una concesión temporal, una moda, ni una cuestión de opinión que se pueda suprimir según el color político del momento. Vivimos tiempos donde ciertas corrientes pretenden hacernos retroceder y cuestionar lo ya conseguido. Por eso, recordar es una manera de proteger. Los derechos que tanto costó alcanzar merecen una defensa hoy más firme que nunca», señaló la edila, recordando que la movilización ciudadana es el verdadero motor del progreso.

Semana de reivindicación

Con esta presentación, l’Alcora da el pistoletazo de salida a una semana de reivindicación, reafirmándose como un municipio orgulloso de su legado de progreso y de su firme conciencia democrática. «El tiempo sigue avanzando. Nosotros también».

Para que el mensaje cale en el día a día del municipio alcorino, la campaña se trasladará directamente a las calles. Por un lado, los edificios municipales contarán con estos relojes especiales como símbolo de compromiso institucional. Por otro, se repartirán pegatinas en los comercios de la localidad para que los establecimientos se sumen activamente a la iniciativa, visibilizando sus negocios como espacios seguros y libres de LGTBIfobia.

Asesoramiento, orientación y ayuda

Asimismo, cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta con un servicio LGTBI a disposición de la ciudadanía. Se trata de un punto de atención concebido para asesorar, orientar y ayudar a cualquier vecino o vecina que lo quiera o necesite, ya sea para resolver dudas personales, recibir apoyo o realizar consultas de forma confidencial.

El objetivo de este servicio es que nadie se sienta solo y que todo el mundo sepa que cuenta con un espacio cercano y de confianza al que acudir en el propio municipio.

Para utilizarlo o solicitar información, las personas interesadas pueden dirigirse al departamento de Igualdad, ubicado en las nuevas dependencias municipales.