Un simple aviso sobre un corte de agua acaba en insultos a un ayuntamiento de Castellón: "Hijos de..."

Todo empezó con un simple aviso de servicio. Lo que terminó llegando al teléfono del Ayuntamiento fue un mensaje con el insulto "hijos de puta", una respuesta que la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha decidido hacer pública para denunciar el incremento de las faltas de respeto hacia la administración local.

La primera edil compartió este viernes en su perfil de Facebook una captura del mensaje recibido como contestación a un aviso municipal que informaba de un corte de agua. Junto a la imagen, expresó su malestar por un episodio que, según afirma, no es un hecho aislado.

"Es triste, muy triste...", comienza la publicación difundida por la alcaldesa.

Pérez asegura que "no es la primera vez que se traspasa la línea, que se falta al respeto, que se intenta ofender o, como ahora, que se llega al insulto", en referencia a los mensajes que recibe el Ayuntamiento.

Publicación de Facebook de la alcaldesa de Almenara.

La alcaldesa denuncia un clima de insultos

En su publicación, la alcaldesa sostiene que este tipo de comportamientos son consecuencia del "clima que quieren conseguir" algunas personas y considera que esa actitud termina alentando a quienes, según sus palabras, "no tienen ningún escrúpulo ni límite, con el único objetivo de hacer daño".

Aunque no identifica a quién dirige esa reflexión ni ofrece más detalles sobre el contexto, sí deja claro que el consistorio no piensa normalizar este tipo de respuestas.

"Y no, ni callaremos ni aguantaremos esto", concluye Estíbaliz Pérez en el mensaje difundido en redes sociales.

La publicación ha suscitado numerosas reacciones entre los usuarios de Facebook, donde varios comentarios muestran su respaldo a la alcaldesa y rechazan que un aviso municipal sobre un corte de agua desemboque en insultos dirigidos al Ayuntamiento.

Con esta denuncia pública, la alcaldesa pretende visibilizar una situación que, según afirma, se ha repetido en otras ocasiones y reivindicar el respeto hacia los trabajadores y representantes de la administración local, incluso cuando su única función es informar a la ciudadanía de incidencias en los servicios públicos.