La Vall d’Uixó celebra la Freska Pride Edition

La programación impulsada por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó con motivo de la semana del Orgullo LGTBIQ+, desarrollada desde el día 22 junio, tiene como objetivo «reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ+, visibilizar el colectivo, celebrar lo que se ha conseguido hasta ahora» y, sobre todo, «decir que no podemos retroceder ni dar un paso atrás», según explicó la concejala de Igualdad, Maria Cruces.

Así, hoy a las 12.00 h, se llevará a cabo la lectura del manifiesto de este año y se desplegará la bandera arcoiris desde el balcón del Palau de Vivel (donde de manera provisional se ubica el ayuntamiento). A las 22.30 horas en el Grupo La Unión, Berta Baidez leerá el pregón y, a las 22.30 h, empezará la fiesta LGTBIQ+ La Freska Pride Edition.

Desde la Concejalía de Igualdad también se han repartido gratuitamente banderas LGTBIQ+ para colgar de los balcones.

Más acciones

Cabe recordar que las actividades enmarcadas en esta campaña se iniciaron el lunes, con la colaboración de la peña La Petaca –entidad que ha repintado las escaleras y el mural de acceso al Grupo La Unión tras su vandalización– y han incluido la proyección del cortometraje Estic bé, mamà, en los programas Estiu Jove y JOOP, con una tertulia posterior, y una jornada de sensibilización sobre los riesgos del chemsex, a cargo del psicólogo clínico Carlos García.