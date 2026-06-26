El yacimiento de Castellón que guarda casi 5.000 años de historia y ahora forma a futuros arqueólogos

La arqueología funeraria ha salido del aula para trasladarse estos días a un yacimiento de Castellón con casi 5.000 años de ocupación documentada. El Aula de Arqueología Mediterránea de la Universitat Jaume I y el Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU) han iniciado la masterclass Del contexto funerario al laboratorio: una introducción práctica a la arqueología funeraria, una actividad formativa que comenzó el pasado 25 de junio y que se desarrolla también durante los días 26 y 29 de junio.

La formación está dirigida a estudiantes de Historia y Patrimonio de la UJI y a profesionales vinculados a la arqueología, la historia y la antropología, con el objetivo de acercar de manera práctica los principales procesos relacionados con el estudio de los contextos funerarios.

La masterclass está siendo impartida por la arqueóloga Susanna Llidó Torrent, especializada en bioarqueología, análisis osteológico y estudio de restos humanos. Llidó es doctoranda del Programa de Doctorado en Medicina de la Universitat de València e investigadora colaboradora del Grupo GIAVAL y de la Unidad de Antropometría del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universitat de València.

La propuesta combina el trabajo de campo en el yacimiento arqueológico de El Palau con sesiones prácticas en el Museo Arqueológico Municipal de Burriana (MAMBU). / MEDITERRÁNEO

De la excavación al laboratorio

La propuesta combina el trabajo de campo en el yacimiento arqueológico de El Palau con sesiones prácticas en el Museo Arqueológico Municipal de Burriana. Durante las diferentes jornadas, el alumnado aborda el tratamiento de las inhumaciones desde una perspectiva integral, incluyendo la localización y excavación de los restos, su documentación, levantamiento, embalaje, conservación y posterior estudio en laboratorio.

El yacimiento de El Palau es la localización principal de esta formación, ya que constituye uno de los enclaves más relevantes de Burriana y un espacio fundamental para comprender la evolución histórica del municipio. Con casi cinco mil años de ocupación documentada, conserva evidencias que abarcan desde la Prehistoria hasta la época contemporánea, reflejando los procesos de cambio cultural que han configurado la historia de la ciudad.

Entre sus hallazgos destacan los restos de una villa de época romana, estructuras vinculadas a la alquería andalusí de Beniham, una necrópolis islámica y testimonios de los periodos medieval y moderno.

Con esta iniciativa, la Universitat Jaume I, el Museo Arqueológico Municipal de Burriana y el Ayuntamiento de Burriana refuerzan su colaboración en los ámbitos de la investigación, la formación y la difusión del patrimonio, poniendo en valor la riqueza arqueológica del municipio y el potencial de sus yacimientos como espacios de aprendizaje y generación de conocimiento.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que “esta colaboración con la UJI convierte al yacimiento de El Palau en un laboratorio de aprendizaje excepcional, donde la investigación científica y la formación universitaria se dan la mano para formar a los arqueólogos del futuro mientras seguimos descubriendo y protegiendo el rico pasado de Burriana”.