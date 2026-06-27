Ballester optará a la reelección en Onda el próximo 2027 tras recibir el apoyo unánime de los afiliados al PP
La actual alcaldesa dice que Onda "es grande gracias al compromiso y fuerza de todas las personas que creen y trabajan por este proyecto de ciudad”
El Partido Popular de Onda ha reunido a centenares de personas en un acto de bienvenida al verano donde, la presidenta local y alcaldesa, Carmina Ballester, ha recibido el cariño y apoyo unánime de los afiliados y simpatizantes para optar a la reelección a la alcaldía en 2027.
Esta movilización de simpatizantes, que se ha organizado enfrente de la sede local de la avenida Montendre, ha servido también para escuchar y recabar propuestas de los ondenses, base vital del proyecto de Ballester, con el fin de empezar a preparar el proyecto de la próxima legislatura.
En su discurso, la líder popular ha destacado que “Onda es grande gracias al compromiso y fuerza de todas las personas que creen y trabajan por este proyecto de ciudad".
"Estoy muy orgullosa del gran equipo que hemos formado en el Partido Popular y que trabaja por dejar a las próximas generaciones una Onda mejor, más libre, más bonita, más justa, más acogedora y con más oportunidades”, ha profundizado.
"Inmensa labor" de los afiliados
Del mismo modo, la alcaldesa ha agradecido “la inmensa labor que durante toda la legislatura realizan los afiliados, aportando ideas, sumando propuestas, trasladando demandas vecinales y ayudándonos a mejorar día a día, que es nuestra principal obligación como servidores públicos”.
Los jóvenes han tenido también su protagonismo en el acto, ya que el proyecto de Ballester ha conseguido sumar talento joven para aportar nuevas ideas y propuestas orientadas a estos vecinos.
En paralelo, se ha aprovechado la ocasión para sumar nuevos afiliados a la organización.
Cabe recordar que el PP de Onda es una de las agrupaciones con mayor afiliación de toda la provincia de Castellón.
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