Investigan por qué se han secado varios tramos del río Palancia provocando la muerte de «cientos o miles» de peces

La Confederación Hidrográfica del Júcar está investigando un fenómeno que ha sorprendido a los expertos: el río Palancia se ha secado en varios tramos, lo que no solo ha provocado una alta mortalidad de peces, también ha puesto en alerta a las administraciones competentes, porque todavía no saben a qué ha podido deberse.

Que el Palancia se seque no es una excepción. Expertos consultados confirman que «es algo que suele suceder en los años secos», pero tanto 2025 como 2026 no se han caracterizado precisamente por la escasez de lluvias. Esa es la razón por la que se están analizando las posibles causas de un fenómeno que «es raro, porque además se ha secado muy rápido».

El río Palancia se ha secado en varios tramos. / Mediterráneo

La voz de alarma la alzaron dos vecinos de la zona, que alertaron de lo que estaba pasando «y fueron los primeros en acudir al rescate de los peces», aseguran desde la Associació Agents Mediambientals. Porque esa fue la primera respuesta activada.

Los agentes dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente acudieron a la zona para recuperar el máximo de fauna posible, que fue derivada a otros puntos del río con suficiente caudal para garantizar su supervivencia. Aun así, aseguran que «habrán muerto cientos o miles», de ahí que se incida en la rapidez en la que se ha producido esa desecado.

Desde Ríos con Vida, la organización en la que la CHJ ha confiado la custodia del río, confirman que en cuanto tuvieron constancia de la incidencia, dieron traslado a la confederación y a los agentes medioambientales de la Conselleria, «y estamos pendientes de que nos digan algo». A falta de definir las causas, señalan que «no ha nevado nada, que es la mejor forma de llenar un acuífero en invierno y las lluvias en la cabecera no han sido continuadas». En cualquier caso, sería una hipótesis, la de la falta de aportes de manera natural, que está por confirmar porque, como remarcan, el tema está en investigación.

En el 2013, Ríos con Vida denunció esta situación. / Mediterráneo

Entre las cuestiones que deberán perfilarse está la medición del aforo del caudal, para determinar «si se están cumpliendo los caudales ecológicos aguas abajo de los azudes».

Información pública del Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que a principios de los 70 del siglo pasado, se ejecutaron unas obras de derivación de aguas del río entre Viver y Jérica. Para ello, se construyó un canal paralelo «por donde circulaba el agua evitando la infiltración al terreno en el cauce del río». En total, se sortearon algo más de ocho kilómtros del río «cuyo caudal es temporal», con el propósito de «abastecer los pequeños regadíos de la zona y mejorar el llenado del embalse del Regajo». La consecuencia es que el Palancia «se secó de forma permanente».

En el 2013, Ríos con Vida denunció esta situación y la CHJ «comenzó los trabajos de caracterización hidrogeológica con el objetivo de adoptar soluciones integradoras», explican desde el Ministerio. No fue hasta el 2019 cuando se decidió «iniciar un periodo de pruebas» para la modificación de esa gestión hidráulica del canal.

Si bien inciden en que «se trata de un río temporal, y por tanto su régimen hidrológico es cambiante pudiendo encontrar diferentes tipologías de río (con caudal, pozas, o tramos secos) en función de la estación del año, del año hidrológico y del recorrido del río», el objetivo es ser capaces de mantener un caudal ecológico, a través de un modelo de gestión que respete el regadío de la zona, no afecte a los recursos hídricos gestionados desde el embalse del Regajo y permita el libre flujo de las aguas del Palancia por su cauce.

Algo ha sucedido que la última parte de esa ecuación, este verano, no se ha cumplido, para sorpresa de los usuarios habituales.