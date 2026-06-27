Israel Martínez, nuevo presidente del Club Rotary La Vall

El Rotary Club La Vall d'Uixo ha celebrado este sábado su acto de cambio de presidencia, como cada año. Israel Martínez toma el relevo de José Luis Jarque y se convierte en el nuevo presidente del club para el año rotario 2026-2027.

En este acto, Martínez, quien en la actualidad es director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, ha dado a conocer la nueva junta directiva del club que estara compuesta por el anterior responsable José Luis Jarque, ahora como vicepresidente; el secretario, Daniel Moliner; el responsable de relaciones públicas y prensa, Vicent Aparici; la secretaria ejecutiva, Pruden Campos; el tesorero, José María Benavent; el responsable de proyectos, Enrique Sánchez; el responsable de la Fundación Rotaria, Mónica Gozalbo; el responsable de membresía, Cristóbal Mesado; el responsable de juventud, Ximo Ferrandis; el consejero de presidencia, Jovi Ramón; y el consejero de promoción local, Jesús Mocete.

Reconocimiento al dueño del Racó Casa Tere

En el acto se ha producido el reconocimiento Paul Harris para Javier Navarro, dueño del restaurante Racó Casa Tere, que es la sede del club desde su fundacion en el 2004 y al que se le ha nombrado socio de honor del club.

Arranca así un nuevo año rotario a partir del 1 de julio para el que el nuevo presidente ha planteado nuevas iniciativas para reforzar la tarea solidaria de este importante club vallero.

El balance del año 2025-2026

El balance de salida del presidente hasta ahora, José Luis Jarque, demuestra según el club rotario de la Vall d'Uixó el nivel de compromiso del club con los proyectos solidarios y con aquellas que dejan ya una clara impronta en la ciudad como son el tradicional Concierto de Año Nuevo, y el ya tradicional Empedrao Solidario. Además de todo ello, las acciones del Rotary Club incluyeron las dos conferencias sobre el cultivo del aguacate o sobre el momento actual de la tauromaquia que han contado con una gran cantidad de asistentes.

Israel Martínez ha defendido la continuidad en esos proyectos y la aportacion de otros nuevos que, aseguran, van consolidar la conexion del club con la sociedad vallera.