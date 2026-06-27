L’Alcora inaugura Portes de la diversitat, un símbolo urbano de igualdad, libertad y respeto

El Ayuntamiento de l'Alcora ha inaugurado oficialmente Portes de la diversitat, una instalación urbana permanente que desde hoy transforma el espacio público en un punto de encuentro visual para el respeto, los derechos y la convivencia cívica. El acto, enmarcado en la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Samuel Falomir, y la concejala de Igualdad, Tica Pons, entre otros miembros de la corporación municipal.

Más allá de las acciones de sensibilización desarrolladas en redes sociales y otros canales de comunicación, el consistorio ha querido dejar una huella permanente en el espacio público con un montaje que simboliza el compromiso de l'Alcora con la igualdad, la libertad, la diversidad y el respeto.

Seis monolitos

La intervención está formada por seis monolitos, situados en la avenida Corts Valencianes, que reproducen los colores de la bandera del Orgullo, cada uno de ellos asociado a un valor fundamental: respeto sin condiciones; libertad para ser; igualdad sin diferencias; diversidad nos enriquece; orgullo sin escondernos; y la visibilidad importa.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Igualdad, Tica Pons, durante la inauguración. / Javier Nomdedeu

La inauguración ha contado también con la participación del alumnado de la Escola d'Estiu, una presencia que ha querido poner de relieve la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones desde edades tempranas.

Durante el acto, Falomir y Pons han destacado el significado de la iniciativa. "Con esta instalación, nuestro pueblo no solo conmemora una fecha, sino que incorpora al espacio público un símbolo permanente de los valores que queremos defender como sociedad. Queremos que cada persona que pasee por este lugar recuerde que l'Alcora es un municipio abierto, diverso y comprometido con la igualdad y el respeto".

Compartido con l'Escola d'Estiu

Asimismo, ambos representantes municipales han subrayado la importancia de haber compartido la inauguración con el alumnado de la Escola d'Estiu, destacando que "transmitir estos valores a las nuevas generaciones es la mejor manera de seguir construyendo una sociedad más respetuosa, inclusiva y libre".

Con la inauguración de 'Portes de la diversitat', l'Alcora pone el broche a la programación organizada con motivo del Día del Orgullo LGTBI, dejando en el espacio público un símbolo permanente que recuerda que los derechos y la igualdad se construyen y se defienden cada día.