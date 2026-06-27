Los 'nanos' y 'gegants' visten de color y música las calles de Vinaròs en la tradicional Trobada

La XXXIV Trobada de Nanos i Gegants volvió a convertirse este sábado en uno de los grandes atractivos de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, llenando las calles del municipio de música, color y tradición en una jornada marcada por la alta participación ciudadana.

El encuentro reunió a agrupaciones llegadas de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y Cataluña, que desfilaron junto a la colla anfitriona en una cita ya consolidada como una de las más veteranas del arco mediterráneo. La celebración estuvo presidida por la primera pareja de gigantes y el primer grupo de nanos de Vinaròs, unas figuras con más de ocho décadas de historia que representan una parte esencial del patrimonio festivo local.

Gran expectación y participación

La actividad comenzó a las 17.00 horas con la tradicional plantada de gigantes y cabezudos en la plaza Parroquial, donde vecinos y visitantes pudieron contemplar de cerca las figuras participantes. Posteriormente, las delegaciones fueron recibidas oficialmente en el Ayuntamiento antes del inicio del esperado pasacalles.

A partir de las 18.30 horas, las calles del centro histórico se transformaron en un gran escenario festivo. El desfile recorrió las principales vías de la ciudad al ritmo de dulzainas, grallas y percusión, acompañado por las coreografías de gigantes y nanos y seguido por numeroso público durante todo el recorrido.

El acto concluyó de nuevo en la plaza Parroquial, donde el periodista Julián Zaragozá presentó a cada una de las collas participantes, repasando su historia y singularidades mientras la música tradicional puso el broche final a una tarde de marcado carácter popular.

La Trobada, que se celebra de forma ininterrumpida desde 1989, ha logrado consolidarse como una de las citas imprescindibles de las fiestas de Vinaròs.

Un sábado repleto de actividades

Más allá del encuentro de gigantes y cabezudos, la programación del segundo sábado de fiestas ofreció propuestas para todos los públicos.

La jornada comenzó con una fideuà organizada por la Colla Gent de Bé para sus socios, mientras que el Club Nàutic acogió el Dinar Solidari de Afaniad, una iniciativa benéfica que reunió a numerosos participantes.

Durante la tarde, el pabellón polideportivo recibió al público con el Festival d'Estiu del Club Patinatge Artístic Vinaròs, inspirado este año en Charlie y la fábrica de chocolate. La música también tuvo un papel protagonista con el pasacalle de la Charanga Els Indultats, el Festival de Jotas organizado por el Centro Aragonés y el concierto de intercambio entre la Coral García Julbe y la Coral Polifònica Benicarlanda.

La programación nocturna volvió a congregar a miles de personas. El puerto fue el escenario del concierto de Fangoria dentro del espacio Viu Vinaròs, una de las actuaciones más esperadas de las fiestas, mientras que la oferta se completó con la verbena de la orquesta Miami Show en el Envelat de Festes y una sesión remember dedicada a los grandes éxitos de las décadas de los 80 y los 90.