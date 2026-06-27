Onda propone dejar un rato las pantallas y redescubrir este verano todos estos lugares emblemáticos de la localidad

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la nueva campaña turística 'Lo bonito de la vida está ahí fuera', una propuesta audiovisual que invita a vecinos y visitantes a dejar a un lado las pantallas para descubrir todo lo que ofrece la ciudad durante el verano.

Con un vídeo de tono cercano, protagonizado por la actriz ondense, Ainhoa Peris Moreno, la campaña pone en valor el patrimonio, la naturaleza, la cultura y las experiencias que convierten a Onda en uno de los destinos de interior más atractivos de la provincia. La idea central de la campaña es invitar a levantar la mirada y disfrutar de aquello que sucede fuera de la pantalla, un mensaje que conecta con la forma en la que hoy consumimos el tiempo y el ocio.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que la campaña "es una invitación a vivir Onda con los cinco sentidos, a pasear por nuestras calles, descubrir nuestra historia, disfrutar de la naturaleza y compartir momentos que permanecen en la memoria". En este sentido, ha añadido: "Queremos que quien venga a Onda se lleve mucho más que una fotografía; queremos que viva experiencias, desconecte de las pantallas y descubra todo lo que hace especial a nuestra ciudad".

Una historia que invita a mirar alrededor

El vídeo narra la historia de una joven completamente absorta en su teléfono móvil que, mientras recorre algunos de los espacios más emblemáticos de Onda, es incapaz de apreciar la riqueza que le rodea. Tras una serie de situaciones, un inesperado incidente le hace detenerse, guardar el móvil y descubrir por primera vez la belleza del municipio. A partir de ese momento, el espectador recorre algunos de los paisajes y enclaves más representativos de la ciudad bajo el mensaje que da nombre a la campaña: 'Lo bonito de la vida está ahí fuera'.

El recorrido permite mostrar algunos de los principales atractivos turísticos de Onda, desde el Castillo de las 300 Torres y el casco histórico medieval hasta la Plaza del Almudín, el embalse del Sichar o la Sierra de Espadán, combinando imágenes de patrimonio, naturaleza y paisaje con una narrativa cercana que busca conectar con todo tipo de públicos.

Un verano para vivir Onda

La campaña se enmarca dentro de la programación turística y cultural diseñada para los meses de verano, una oferta que combina conciertos como el esperado tour de Ana Torroja el próximo viernes 31 de julio, patrimonio, naturaleza, tradición y actividades para todas las edades. Bajo el mismo lema, el Ayuntamiento quiere transmitir que el verdadero valor de un destino no reside únicamente en sus monumentos o paisajes, sino en las experiencias que ofrece a quienes lo visitan.

En este sentido, el verano en Onda propone planes tan diversos como las visitas teatralizadas al Castillo y al centro histórico, rutas por espacios naturales como el embalse del Sichar o la Sierra de Espadán, así como citas tradicionales como las fiestas del Santísimo Salvador o Onda Medieval, que volverán a llenar las calles de historia, cultura y ambiente durante el mes de agosto.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa reforzando su estrategia de promoción turística para posicionar a Onda como un destino de referencia durante todo el año, apostando por campañas que apelan a las emociones y muestran una ciudad auténtica, cercana y llena de experiencias.

Este verano, Onda invita a salir, explorar y disfrutar. Porque, al fin y al cabo, lo bonito de la vida está ahí fuera.