Orpesa dice 'hola' al verano con la izada de banderas de calidad en sus playas y puerto deportivo

El Ayuntamiento de Orpesa ha celebrado esta semana el tradicional acto de izada de banderas que acreditan la calidad de sus playas y del puerto deportivo, un evento simbólico que marca el inicio de la temporada estival y pone en valor el compromiso del municipio con la excelencia turística, la sostenibilidad y la seguridad.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Orpesa, Rafael Albert, miembros de la corporación municipal, la reina de las fiestas, Noa Barreda, la reina infantil, Martina Pulido, y sus respectivas cortes de honor, quienes han participado en esta cita que cada año da la bienvenida al verano en el municipio.

Todos los distintivos

Durante la jornada se han izado las banderas y distintivos que reconocen la calidad de las playas oropesinas y de las instalaciones náuticas del municipio. Entre ellas destacan las Banderas Azules concedidas a las playas de La Concha, Morro de Gos, Les Amplàries y Les Platgetes de Bellver, así como la otorgada al Puerto Deportivo de Orpesa. También se han izado los distintivos Qualitur, que certifican el cumplimiento de exigentes estándares de calidad, seguridad, accesibilidad y gestión medioambiental.

Ya ondean las banderas estivales en Orpesa. / Mediterráneo

Estos reconocimientos son el resultado del trabajo continuo que se realiza para mantener las playas y los servicios turísticos en las mejores condiciones, garantizando una experiencia de calidad tanto para residentes como para visitantes.

La concejala de Playas, Isabel Moya, ha señalado que “la obtención y renovación de estas banderas certifica el compromiso de Orpesa con la calidad, la accesibilidad, la seguridad y el cuidado del entorno natural. Seguiremos trabajando para ofrecer unas playas cada vez mejores a quienes nos visitan y a quienes las disfrutan durante todo el año”.

"Reflejo del esfuerzo conjunto"

Por su parte, el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, ha destacado que “estos distintivos son el reflejo del esfuerzo conjunto de trabajadores municipales, servicios de playas, oficina de turismo y todos los profesionales que contribuyen a que Oropesa del Mar siga siendo un destino turístico de referencia. Mantener estos reconocimientos supone una gran responsabilidad y también un orgullo para nuestro municipio”.

Una jornada para dar la bienvenida a la temporada estival en Orpesa. / Mediterráneo

Con este acto institucional, Orpesa inicia oficialmente una nueva temporada de verano consolidando su posición como uno de los principales destinos turísticos familiares de la Comunitat Valenciana, gracias a la calidad de su litoral, sus servicios y su amplia oferta turística, cultural, deportiva y de ocio.