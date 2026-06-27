La Torre Sant Vicent de Benicàssim revive su asalto pirata más familiar

La Torre Sant Vicent vivió este sábado su primer gran asalto pirata del verano con el arranque de una nueva edición de Benicàssim, ¡Torre a la Vista!, una propuesta familiar que volvió a llenar el entorno de la playa de juegos, actividades infantiles, espectáculos y ambiente marinero junto a uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles del municipio.

La cita convirtió los alrededores de la fortificación, en un campamento pirata abierto al público, con propuestas gratuitas para niños de distintas edades. Los más pequeños participaron en juegos de destreza e ingenio, mientras que los niños de mayor edad encontraron pruebas de agilidad, equilibrio y fuerza, con toboganes, pasarelas, rocódromo, tirolina y circuitos acuáticos.

Uno de los principales reclamos de la jornada fue la embarcación pirata de 11 metros. El barco formó parte del desfile En busca de la Torre de Sant Vicent, que recorrió el litoral desde Heliópolis hasta el entorno de la torre acompañado de música, teatro itinerante y una marcha de tambores que anunció la llegada de la comitiva.

Participación de las familias

La primera tarde dejó una imagen especialmente participativa con familias siguiendo las distintas zonas de juego y niños entrando y saliendo de las pruebas adaptadas por edades. Los circuitos acuáticos fueron uno de los puntos más atractivos de la programación, con recorridos diferenciados para menores de 5 a 10 años y de 10 a 15, en estos días de ola de calor.

La programación también incluyó títeres y animación para todos los públicos, además del photocall temático con Bernat Costa, doble oficial de Johnny Depp en España, caracterizado como el capitán Jack Sparrow. La presencia del personaje añadió uno de los momentos más buscados por las familias.

El evento volvió a combinar ocio y patrimonio acercando la historia local a través del juego. La Torre Sant Vicent, construida en el siglo XVI para la vigilancia y defensa de la costa frente a los ataques corsarios, ejerció de nuevo como escenario de una propuesta que permite explicar el pasado del litoral de una forma visual y cercana.

La aventura continúa

La programación continúa este domingo en la playa Torre Sant Vicent con una segunda jornada de actividades gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. El campamento pirata mantendrá los juegos infantiles, los circuitos acuáticos por edades, la tirolina, los títeres y las propuestas de aventura repartidas por el entorno de la fortificación.

El desfile con la embarcación pirata de 11 metros volverá a recorrer el litoral desde Heliópolis hasta la Torre Sant Vicent, una de las actividades más llamativas para quienes quieran seguir la ruta desde distintos puntos del paseo o esperar la llegada de la comitiva junto a la playa.

El photocall con Jack Sparrow también repetirá como uno de los grandes atractivos de la tarde, especialmente para las familias que quieran completar la visita con una fotografía de recuerdo.

Además, el Centro de Interpretación Torre de Sant Vicent mantendrá sus visitas guiadas, con entrada de pago, para quienes quieran añadir al plan una parte más histórica y conocer mejor el papel defensivo de esta construcción frente al Mediterráneo.