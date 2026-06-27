La vía verde más larga de España pasa por Castellón: etapas, accesibilidad y ruta en bicicleta

La Vía Verde de Ojos Negros, es la más larga de España, cuenta con una longitud de 185,3 kilómetros y está dividida en dos etapas. El recorrido sigue el antiguo trazado ferroviario utilizado para transportar mineral de hierro desde las minas de Ojos Negros, en Teruel, hasta Albalat dels Tarongers, en València, y atraviesa diferentes localidades del Alto Palancia, convirtiendo a la comarca en uno de los puntos clave del itinerario, ya que es en la localidad de Barracas donde se dividen las dos etapas que tiene esta larga ruta.

Embalse del Regajo en Jérica (Castellón), a su paso por la Vía Verde de Ojos Negros / VíasVerdes.com

Las ruta dividida en dos

La primera etapa empieza en Santa Eulalia del Campo (Teruel) y termina en Barracas (Castellón), atravesando el altiplano turolense en un entorno de gran altitud y trazado progresivamente descendente y cuenta con 108,61 km. Este tramo cuenta con paisajes abiertos y un perfil más exigente por la distancia, aunque sin grandes dificultades técnicas al tratarse de una antigua infraestructura ferroviaria.

La segunda etapa se desarrolla entre Barracas (Castellón) y Albalat dels Tarongers (València), donde el recorrido cambia de forma notable al iniciar el descenso hacia el litoral mediterráneo. En este tramo, la vía atraviesa la provincia de Castellón y conecta diferentes valles y localidades como Caudiel, Jérica o Segorbe, hasta alcanzar la costa, reuniendo 76,65 km. Se trata de una sección más suave y continua en cuánto a desnivel, que culmina en el entorno urbano y marítimo de Sagunto, cerrando así el trazado completo de la vía verde.

En la comarca del Alto Palancia, la ruta pasa por municipios como Barracas, Caudiel, Jérica, Altura y Segorbe, ofreciendo a senderistas y ciclistas la posibilidad de recorrer antiguos túneles, viaductos y estaciones rehabilitadas mientras disfrutan del paisaje característico del interior castellonense.

Buena accesibilidad

Uno de los principales atractivos de la ruta es su accesibilidad, ya que al aprovechar la infraestructura del antiguo ferrocarril minero, la vía presenta pendientes suaves, lo que facilita su recorrido a usuarios de diferentes edades y niveles de experiencia. Es apta para usuarios con movilidad reducida (excepto alguna rampa fuera del trazado original) y los últimos kilómetros, del segundo tramo, que no siguen el trazado ferroviario.

¿En qué sentido se recomienda realizarla? En esta ruta está claro el sentido en el que debe hacerse y es siempre desde el interior hasta la costa, para aprovechar el desnivel favorable y bajar hacia el mar de manera suave.

Propuesta de etapas en bicicleta (4 días)

Esta propuesta de etapas en bicicleta, tiene en cuenta la distancia, el desnivel y los principales puntos de paso. Esta información ha sido extraída de la página Con Alforjas, especializada en rutas en bicicleta.

Etapa 1

Recorrido: Ojos Negros – Santa Eulalia

Distancia: ~47 km

Claves del Tramo: Inicio en el altiplano turolense, campos abiertos.

Etapa 2

Recorrido: Santa Eulalia – La Puebla de Valverde

Distancia: ~60 km

Claves del Tramo: Paso cerca de Teruel capital. Subida suave al Puerto de Escandón (punto más alto).

Etapa 3

Recorrido: La Puebla de Valverde – Caudiel

Distancia: ~64 km

Claves del Tramo: Descenso espectacular, entrada a Castellón por Barracas y zona de túneles.

Etapa 4

Recorrido: Caudiel – Albalat dels Tarongers

Distancia: ~53 km

Claves del Tramo: Valle del Palancia, campos de cítricos y llegada al mar Mediterráneo.

La recuperación de este antiguo corredor ferroviario ha permitido impulsar un modelo de turismo sostenible basado en el respeto al entorno natural y la puesta en valor de los recursos locales.