Burriana desbloquea 40 años de parálisis urbanística junto al antiguo hotel Aloha

El Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando en el desarrollo urbanístico de su litoral con una nueva actuación dirigida a desbloquear una zona estratégica de la ciudad que lleva cuatro décadas paralizada. La Alcaldía elevará al próximo pleno municipal una modificación de crédito de 90.000 euros destinada a la redacción de los estudios técnicos necesarios para impulsar la unidad de ejecución A-14/16, ubicada en la zona marítima y muy próxima al antiguo hotel Aloha.

El ámbito de actuación está delimitado por el Camí Ribesalbes, la calle La Llosa de la Plana y la calle Betxí, en un entorno residencial de segunda línea de playa. Esta dotación económica permitirá iniciar la fase de consultoría y proyectos técnicos indispensables para materializar la gestión directa del programa de actuación integrada.

Un paso clave para transformar la segunda línea de playa

La decisión llega después de que el pleno aprobara el pasado mes de marzo la gestión directa de esta unidad y tras el proceso de escucha mantenido con los propietarios de los terrenos afectados. Según los datos trasladados por el consistorio, alrededor del 60% de los propietarios, cuyos terrenos representan también más del 60% de las parcelas afectadas, manifestó su conformidad con la actuación, frente al 18% que se opuso.

Con este nuevo impulso, los vecinos de la A-14/16 siguen el camino iniciado por los residentes de las unidades colindantes A-13 y A-34, que han servido de referencia para completar la franja urbana del litoral de Burriana. El objetivo municipal es avanzar en la ordenación de una zona residencial que necesita nuevos viales, servicios públicos e infraestructuras adaptadas a las necesidades actuales.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado la importancia de “dotar a la segunda línea de playa de unas infraestructuras que estén a la altura de los tiempos actuales”. Según el primer edil, esta inversión en estudios técnicos busca “transformar una zona estratégica para que los vecinos cuenten con servicios públicos de calidad y una movilidad moderna, poniendo fin de forma efectiva a 40 años de parálisis urbanística mediante un modelo de gestión que prioriza el interés general y el consenso”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que esta modificación de crédito supondría “el impulso administrativo definitivo para vertebrar la zona marítima”. Trullen ha subrayado que el desarrollo de estas unidades resulta “fundamental para asegurar que todos los viales y servicios del sector funcionen de forma coherente y eficaz, respondiendo con realidades e inversión municipal al apoyo mayoritario que nos trasladaron los propietarios”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Burriana pretende consolidar el desarrollo de la zona marítima y completar una parte clave del litoral urbano, dando respuesta a una demanda vecinal histórica y avanzando hacia una segunda línea de playa más ordenada, conectada y equipada.