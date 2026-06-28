El imponente toro de Garcigrande que hará historia en las calles de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana prepara una cita histórica para los amantes de los festejos taurinos en el marco de las próximas Fiestas de la Misericordia. Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Comissió del Bou, la capital de la Plana Baixa contará con la exhibición de un astado de la reconocida ganadería salmantina Garcigrande, lo que supondrá la primera vez que este prestigioso hierro se anuncie y se exhiba en las calles de Burriana.

El evento, programado para el lunes 7 de septiembre, se convertirá en uno de los grandes atractivos del calendario taurino de las fiestas patronales, especialmente por el carácter excepcional de la presencia de Garcigrande en una modalidad como el bou al carrer.

Una ganadería de referencia en el toreo actual

La ganadería de Garcigrande, fundada por Domingo Hernández en la década de los 90, cuenta con ejemplares que pastan en el término municipal de Alaraz, en Salamanca. Su nombre está estrechamente vinculado a la evolución del toro bravo hacia el toreo moderno y se ha consolidado como una de las divisas favoritas de las grandes figuras del toreo.

Su prestigio se debe a la regularidad, clase y capacidad de sus toros para embestir con temple y fondo. Además, se trata de una de las ganaderías más cotizadas en plazas de primera categoría como Madrid o Pamplona, motivo por el cual resulta muy inusual verla anunciada en la modalidad de bou al carrer.

“Tutor” es un toro de pelaje castaño, marcado con el número 109 y guarismo del 1, que destaca por su gran volumen y unas imponentes hechuras. / MEDITERRÁNEO

“Tutor”, un toro con hechuras extraordinarias

Para esta ocasión tan especial, se ha escogido un ejemplar que responde completamente a la expectación generada por la efeméride. “Tutor” es un toro de pelaje castaño, marcado con el número 109 y guarismo del 1, que destaca por su gran volumen, sus imponentes hechuras y una gran arboladura de pitones que lo convierten en un ejemplar extraordinario.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado la relevancia de este hito señalando que “la llegada de un hierro de la categoría de Garcigrande a nuestras calles demuestra el nivel y la ambición con la que Burriana vive sus fiestas patronales”.

Para la edila, esta exhibición busca “ofrecer a los aficionados una cita verdaderamente única y singular en un año tan señalado, en el que celebramos medio siglo de historia y tradición de nuestra Comisión del Toro”.

Con esta cita, Burriana refuerza el peso de sus festejos taurinos dentro de las Fiestas de la Misericordia y sitúa el 50 aniversario de la Comissió del Bou como una celebración marcada por la presencia de uno de los hierros más reconocidos del panorama taurino.