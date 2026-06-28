Sant Joan de Moró pone el broche final a nueve días de fiestas con horchata, danzas y un espectacular correfoc

Sant Joan de Moró pondrá este domingo el punto final a sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista con una intensa jornada de clausura que combinará deporte, actividades infantiles, tradición, música, cultura popular y pólvora. El municipio cerrará así nueve días de celebraciones que han llenado de ambiente sus calles y han vuelto a reunir a vecinos, peñas, asociaciones y visitantes.

La recta final de las fiestas estuvo ayer, sábado, marcada también por el protagonismo de la A.C. Peña La Divisa. Entre los actos previstos figuraron la exhibición de trashumancia para los más pequeños con ganado no bravo de Germán Vidal de Cabanes, desde la avenida La Plana, el concurso de recortes con carretones, el encierro y exhibición de toros de la misma ganadería, una exhibición de ganado vacuno y un tardeo con discomóvil Bandalay.

Hoy, domingo, la programación arrancará a las 9.00 horas con la sexta fase de la Liga Valenciana de Recorrido de Tiro, que se celebrará en el campo de tiro del Mas del Maño. La jornada continuará al mediodía con una de las propuestas más esperadas por las familias: una discomóvil infantil acompañada de fiesta de la espuma y máquina de humo.

Horchata, fartons y danzas para mantener viva la tradición

Por la tarde llegará uno de los actos más representativos de la jornada final. A las 20.00 horas, la Asociación de Amas de Casa La Purísima ofrecerá una merienda popular de horchata y fartons en el exterior del edificio Polifuncional.

El encuentro estará acompañado por la actuación del Grup de Danses L’Ermita junto a la Rondalla de Sant Joan de Moró, una cita que servirá para poner en valor las raíces culturales, la música tradicional y el folclore local en el cierre de las celebraciones patronales.

El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, ha destacado que “estas fiestas han vuelto a demostrar la enorme implicación de nuestro pueblo y el trabajo conjunto de asociaciones, peñas, voluntarios, colaboradores y personal municipal”. Según ha señalado, gracias a esa colaboración “hemos podido disfrutar de una programación variada, pensada para todas las edades y con una participación extraordinaria en prácticamente todos los actos”.

Pallarés también ha agradecido “el comportamiento ejemplar de vecinos y visitantes durante estos días de fiesta”, que ha permitido disfrutar de cada actividad “en un ambiente de convivencia, respeto y alegría”.

Un correfoc y una traca final para cerrar nueve días de fiesta

La clausura llegará a las 23.30 horas con uno de los momentos más esperados de la noche. El tradicional correfoc recorrerá las calles del municipio desde la avenida La Plana hasta la plaza Juan Renau, acompañado por la traca final de fiestas.

El espectáculo correrá a cargo de la pirotecnia local Baldayo’s C.B., que pondrá el broche de oro a unas celebraciones patronales marcadas por la participación ciudadana, la tradición y el ambiente festivo.

Con esta última jornada, Sant Joan de Moró cerrará nueve días de fiestas que han incluido actos religiosos, festejos taurinos, conciertos, verbenas, actividades infantiles, propuestas gastronómicas y eventos organizados por las asociaciones locales. Un programa que ha reafirmado el carácter abierto, acogedor y participativo del municipio.