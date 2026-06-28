El Seguici Popular y la música llenan de ambiente las Fira i Festes de Vinaròs

La tradición, la convivencia y la música han marcado una nueva jornada de las Fira i Festes de Vinaròs, que ha reunido a vecinos y visitantes en una completa programación con actividades para todas las edades, desde actos culturales y homenajes hasta conciertos y verbenas que animaron la ciudad.

La mañana y la tarde estuvieron dedicadas a distintos públicos. La Carpa de Fiestas acogió la tradicional merienda y verbena para las personas mayores, amenizada por el Dúo Pentagrama, mientras que La Pérgola de la Ciutat a la Mar se convirtió en punto de encuentro con un tardeo musical organizado dentro del programa Vinaròs Ciutat d'Artistes. Más tarde, el mismo espacio recibió una nueva sesión de karaoke.

Los niños también tuvieron su espacio en La Mera Espai Cultural, donde disfrutaron de una sesión de karaoke infantil organizada por Altereven Producciones Artísticas.

Uno de los actos más representativos del día fue el XX Seguici Popular, un desfile que volvió a poner de relieve las tradiciones y la cultura popular de Vinaròs.

Uno de los actos más representativos del día fue el XX Seguici Popular, con la participación de grupos folcloricos. / Javier Flores

El recorrido partió del puerto pesquero y discurrió por varias calles del centro con la participación de la Muixeranga Vinaròs, el Grupo Folklórico Les Camaraes, y la Banda de Música La Alianza, que ofrecieron un colorido espectáculo muy seguido por el público.

El recorrido partió del puerto pesquero y discurrió por varias calles del centro con la participación de la Muixeranga Vinaròs. / Javier Flores

La programación también incluye la Cena de Gala del Círculo Mercantil y Cultural, una de las citas sociales más destacadas de las fiestas.

Con la llegada de la noche, la tradicional traca anunciará el inicio de una intensa oferta de ocio. La Mera Espai Cultural acogerá una verbena con el tributo a Gipsy Kings, mientras que la zona portuaria concentrará la mayor afluencia de público gracias a la programación de Viu Vinaròs.