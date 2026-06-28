Benicàssim despide un fin de semana de aventuras corsarias junto a la Torre Sant Vicent

Benicàssim ha cerrado este domingo una nueva edición de “Benicàssim, ¡Torre a la Vista!” con el entorno de la Torre Sant Vicent convertido de nuevo en punto de encuentro para miles de familias, vecinos y visitantes. La playa y los alrededores de la fortificación han acogido durante todo el fin de semana una programación gratuita marcada por los juegos infantiles, la animación, las actividades de aventura y la recreación del pasado corsario del litoral mediterráneo.

La cita, celebrada este fin de semana, ha vuelto a consolidarse como una de las propuestas familiares más destacadas del inicio del verano en la localidad. Durante ambas jornadas, el público ha participado en más de veinte actividades gratuitas repartidas por el entorno de la Torre Sant Vicent, con talleres temáticos, espectáculos de títeres, música, visitas guiadas, pruebas de habilidad, rocódromo, tirolina y juegos inspirados en el imaginario corsario.

Una segunda jornada con gran ambiente familiar

La jornada de este domingo ha mantenido el ambiente participativo que ya se vivió el sábado, con familias recorriendo las distintas zonas de actividad y niños entrando y saliendo de las pruebas adaptadas por edades. Los alrededores de la Torre Sant Vicent han funcionado como un gran campamento temático al aire libre, en el que la historia local se ha acercado al público de una forma visual, lúdica y participativa.

Los alrededores de la Torre Sant Vicent de Benicàssim se llenaron de numerosos vecinos y visitantes. / MEDITERRÁNEO

Uno de los espacios más concurridos han sido los circuitos acuáticos de obstáculos, organizados por edades para niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. La propuesta ha tenido una gran acogida durante las dos tardes y se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta edición, especialmente en un fin de semana marcado por las altas temperaturas.

Tambores, animación y recreación histórica junto al mar

La programación también ha incluido animación musical, pasacalles, propuestas teatrales y recreaciones vinculadas a las antiguas incursiones corsarias que marcaron la historia del litoral. La llegada de la comitiva, acompañada por una marcha de tambores, ha vuelto a generar uno de los momentos más esperados de la tarde en el entorno de la playa Torre Sant Vicent.

El público también ha podido disfrutar del campamento temático y del photocall con Bernat Costa, doble oficial de Johnny Depp en España, caracterizado como el capitán Jack Sparrow. Su presencia ha sido uno de los reclamos más buscados por las familias, que han aprovechado la ocasión para hacerse fotografías y completar la experiencia.

Más allá de la programación de ocio, “Benicàssim, ¡Torre a la Vista!” ha vuelto a poner en valor la importancia patrimonial de la Torre Sant Vicent, una construcción defensiva del siglo XVI levantada para vigilar la costa y proteger el litoral frente a los ataques corsarios.

La iniciativa permite explicar ese pasado de una forma cercana, especialmente para el público infantil, combinando aventura, juego y divulgación histórica. La fortificación se convierte así en algo más que un monumento: en el escenario central de una experiencia que conecta la memoria del municipio con la actividad turística y familiar del presente.

Una cita consolidada al inicio del verano

Con el cierre de esta edición, Benicàssim refuerza el papel de “Torre a la Vista” como una de las actividades familiares más reconocibles del arranque estival. La combinación de patrimonio, playa, historia y propuestas gratuitas ha vuelto a atraer a numeroso público durante el fin de semana.

La Torre Sant Vicent ha despedido así dos jornadas de ambiente marinero, juegos y recreaciones corsarias, en una cita que sigue creciendo como reclamo familiar y cultural junto al mar.