Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: "Es una tranquilidad"

En un pueblo pequeño, un taxi puede ser mucho más que un vehículo: puede ser la diferencia entre estar conectado o quedarse aislado. Esa es la importancia del servicio que presta Juan Mañes, taxista desde el año 2021, y que ahora ha logrado el respaldo de los fondos europeos Next Generation.

El caso se da en El Toro, un municipio de la provincia Castellón, situado en la comarca del Alto Palancia, donde el Ayuntamiento ha acompañado al emprendedor en la tramitación de estas ayudas. Según ha explicado el alcalde, José Arenes, la asesoría municipal ha sido clave para que Mañes pueda recibir “un espaldarazo económico” con el que seguir prestando un servicio considerado esencial para el pueblo.

Un servicio clave para el interior de Castellón

El alcalde ha destacado que, en municipios pequeños, contar con el apoyo del ayuntamiento puede marcar la diferencia a la hora de acceder a este tipo de convocatorias. “En pueblos pequeños como el nuestro, contar con la asesoría del ayuntamiento facilita el éxito de este tipo de solicitudes al tiempo que es un beneficio para todo el pueblo. Si el emprendedor gana, todos ganamos”, ha señalado Arenes.

Juan Mañes decidió apostar por el oficio de taxista en el medio rural en 2021. Desde entonces, presta un servicio que el Ayuntamiento considera vital para el interior, especialmente en zonas donde las líneas públicas de transporte son limitadas.

El propio consistorio ha trabajado para que pudiera optar a las ayudas europeas dirigidas a emprendedores a través de los fondos Next Generation. La solicitud se realizó el pasado año y, en 2025, le fue autorizado el fondo.

El taxi está adaptado para personas con movilidad reducida. / MEDITERRÁNEO

Emprendimiento rural

Para el Ayuntamiento de El Toro, este tipo de iniciativas demuestran que el emprendimiento también tiene recorrido en los pueblos pequeños. Arenes ha subrayado que el municipio cuenta con servicios que contribuyen a garantizar “calidad y bienestar” a sus vecinos.

“Hoy presta un servicio clave para el pueblo”, ha afirmado el alcalde, quien considera que estos “pequeños grandes esfuerzos” permiten que El Toro siga creciendo y ganándole la partida a la despoblación.

En este sentido, el transporte se convierte en una herramienta fundamental para la vida diaria. “Para el pueblo, saber que cuenta con un taxista es una tranquilidad”, ha explicado Arenes. “Cuando las líneas públicas son limitadas, transportes que conectan son cruciales. Y es a lo que Juan dedica su día a día. A ayudar a sus vecinos y a seguir haciendo grande nuestro pueblo. Toda una suerte”, ha dicho Arenes.