Almassora incorpora a 45 trabajadores agrícolas para adecuar caminos y cauces del término municipal

El Ayuntamiento de Almassora ha puesto en marcha una nueva edición del Plan de Empleo Agrario, subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), gracias al cual se han incorporado 45 trabajadores agrícolas que desarrollarán durante el mes de julio trabajos de limpieza y acondicionamiento en diferentes puntos del término municipal.

Los operarios, contratados a jornada completa, llevarán a cabo actuaciones de mantenimiento en caminos rurales, acequias y zonas de escorrentía, contribuyendo a mejorar la seguridad y el estado de estas infraestructuras, especialmente ante posibles episodios de lluvias intensas.

El concejal de Personal, Vicente Blay Casino, y el edil de Servicios Públicos, José Martínez, han recibido a los nuevos trabajadores, a quienes han agradecido la labor que desempeñarán durante las próximas semanas. "La mejora de la empleabilidad de nuestros vecinos y la creación de oportunidades laborales siguen siendo una prioridad para este equipo de gobierno", ha señalado Casino.

Los trabajadores contratados pertenecen mayoritariamente al régimen agrario y se encontraban inscritos como demandantes de empleo en Labora, cumpliendo además el requisito de residir en Almassora.

Las actuaciones previstas resultan especialmente importantes para el mantenimiento de la red de caminos y cauces, contribuyendo a reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos adversos y mejorando la conservación de espacios agrícolas y rurales.

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Políticas activas de empleo

Estas incorporaciones se suman a otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de empleo. Recientemente se han incorporado nueve vecinos desempleados a través del Plan de Empleo Municipal 2026 para reforzar diversos servicios municipales, así como dos trabajadores contratados mediante el programa de empleo financiado por la Diputación Provincial de Castellón, destinados a tareas de mantenimiento y limpieza en la zona de la playa durante la temporada estival.