La antigua Sanchis vuelve al pleno para abrir paso a la residencia de mayores de l’Alcora

El Ayuntamiento de l’Alcora dará este lunes, 29 de junio, un paso importante para avanzar en el proyecto de la futura residencia para personas mayores en los terrenos de la antigua fábrica Sanchis. El pleno municipal aprobará la caducidad del antiguo PAI de Las Fábricas, aprobado en 2006, un trámite imprescindible para poder remitir a la Conselleria la modificación del PGOU que permitirá destinar esta parcela a uso dotacional.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha explicado que se trata de “resolver definitivamente el Programa de Actuación Integrada ‘PAI Fábricas de l’Alcora’ y dejar sin efecto la adjudicación como agente urbanizador a la mercantil Corporación Soulen S.L.”, al considerar que el proyecto, impulsado en 2006 y aprobado definitivamente en 2008, “es inviable en las condiciones en las que fue planteado”.

Según Falomir, con este acuerdo el Ayuntamiento “cierra definitivamente ese expediente urbanístico y abre la puerta a redactar un nuevo estudio urbanístico para la zona, adaptado a las necesidades y circunstancias actuales”.

Otra imagen del antiguo PAI de Las Fábricas de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Un paso clave para desbloquear la residencia de mayores

A partir de la aprobación de este trámite, la Conselleria deberá informar favorablemente la propuesta. Después, la modificación urbanística volverá al pleno para su aprobación y posterior exposición pública. Si no se presentan alegaciones, quedará definitivamente aprobada.

En la práctica, el Ayuntamiento inicia los trámites urbanísticos necesarios para que los terrenos de la antigua fábrica Sanchis puedan acoger la futura residencia para la tercera edad de l’Alcora, una infraestructura considerada necesaria y muy demandada por la ciudadanía.

El pleno municipal aprobó recientemente una modificación de crédito de 3,4 millones de euros, dentro de la cual se habilitó una partida de 1,2 millones de euros destinada específicamente a la demolición de la infraestructura de la antigua Azulejera Sanchis. Este derribo es un paso previo e indispensable para la futura construcción de la residencia, aunque antes deben resolverse los trámites urbanísticos vinculados al antiguo PAI Las Fábricas, denominado así por ubicarse en la zona la antigua azulejera Sanchis y la Fábrica Gómez.

Derribo, limpieza de la parcela y nuevos usos públicos

El proyecto contempla poner fin a la degradación de la parcela Sanchis mediante la retirada del fibrocemento, un material peligroso para la salud, y la limpieza integral de unos terrenos que se encuentran en condiciones peligrosas.

La parcela cuenta con una superficie aproximada de 18.175 metros cuadrados, de los cuales 8.000 metros cuadrados se destinarán a la futura residencia para personas mayores. El resto del suelo, más de 10.000 metros cuadrados, se reservará para nuevos equipamientos y servicios municipales todavía por decidir.

Además, dentro de la actuación se contemplan 500.000 euros destinados a la pavimentación de viales urbanos de la zona, considerada uno de los espacios estratégicos para el futuro de l’Alcora.

El alcalde, Samuel Falomir, ha recordado que la recuperación de esta zona era “un compromiso de este equipo de gobierno” y que su derribo permitirá “abrir la puerta a un proyecto ambicioso” como la futura residencia de mayores.

Meses atrás, Falomir mantuvo una reunión de trabajo en Valencia junto a la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, y el concejal de Urbanismo, Erik Torner, con la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, y el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, para avanzar en el proyecto.

El alcalde agradeció la buena predisposición y voluntad de colaboración mostrada por la Generalitat para continuar trabajando conjuntamente en esta futura infraestructura sociosanitaria.

Para Falomir, existen motivos de peso que justifican la necesidad de construir una nueva residencia en la capital de l’Alcalatén. Según ha señalado, en la residencia actual, que es privada, “siempre hay lista de espera”, y hay personas que solicitarían plaza si existiera una residencia pública o con precios más asequibles.

El objetivo municipal es que la residencia pueda construirse y que, posteriormente, desde el Ayuntamiento, incluso en colaboración con la Conselleria, se puedan concertar plazas.

L’Alcora quiere seguir así un planteamiento similar al del Ayuntamiento de Forcall, cuya residencia prevé plazas para vecinos del municipio que, sin ser dependientes, deseen vivir en el geriátrico por su situación de soledad.