Así avanzan en Orpesa las obras de 28,58 millones para reforzar la seguridad de la N-340

Las obras para mejorar la seguridad de la N-340 a su paso por Orpesa han entrado ya en una fase mucho más visible. Lo que hace apenas unas semanas se limitaba a señalización, retirada de arbolado y preparación de terrenos, ahora ya se traduce en una imagen mucho más contundente sobre el terreno, con amplias superficies abiertas, movimientos de tierras y maquinaria trabajando a muy buen ritmo junto a la nacional en varios puntos del trazado.

Imagen de los trabajos sobre la zona para la mejora de la N-340 a la altura de Orpesa. / Eva Bellido

El cambio salta a la vista para cualquiera que circule estos días por la carretera. Los trabajos se aprecian con claridad en el tramo, comprendido entre la salida de Torre Bellver y el entorno del casco urbano, donde la obra ha dejado ya una estampa muy distinta a la de hace solo unos meses, cuando iniciaron las primeras tareas en abril. La actuación, largamente esperada, empieza así a tomar forma en uno de los puntos viarios más delicados del término municipal.

La imagen actual confirma que el proyecto ha superado ya la fase más inicial y avanza en una intervención de gran envergadura, adjudicada por 28,58 millones de euros, con la que el Ministerio busca reducir la peligrosidad de un tramo históricamente conflictivo por la acumulación de accesos directos, conexiones dispersas y movimientos continuos hacia zonas residenciales y urbanas.

Ministerio de Transportes y Movilidad

Un cambio ya visible desde la carretera

La transformación resulta evidente por la amplitud de las zonas desbrozadas y acondicionadas junto a la N-340, especialmente en el lado más próximo a la montaña. Allí ya se distinguen con claridad los espacios ganados para la obra, los taludes y explanaciones previas, así como el terreno preparado para seguir desarrollando una actuación que tendrá un fuerte impacto visual durante muchos meses y que se prolongará durante un periodo de casi tres años.

Otra imagen de las obras de mejora de la N-340 en Orpesa. / Eva Bellido

Este avance da una nueva dimensión a un proyecto que durante años permaneció bloqueado y que ahora ya se percibe físicamente sobre el terreno. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Urbanismo, Araceli de Moya, explica que los trabajos se desarrollan teniendo en consideración el intenso tráfico con motivo del inicio de la temporada estival, respetando la circulación, ya que los trabajos se están centrando en las zonas de alrededor de la carretera.

Mapa de la actuación. / Mediterráneo

Qué incluye la actuación en la N-340

La actuación no responde ya a la antigua idea de desdoblar la carretera nacional en todo este tramo, una opción que perdió peso tras la liberalización de la AP-7. El planteamiento actual se centra en la seguridad vial y en la reorganización del tráfico para eliminar puntos de riesgo y mejorar la conexión con el casco urbano, las urbanizaciones y otros enclaves del término municipal.

El proyecto contempla la construcción de dos rotondas y de nuevas vías de servicio para ordenar de forma más segura las entradas y salidas. Una de las glorietas dará servicio al entorno más próximo al casco urbano y otra mejorará la conexión con las urbanizaciones del sur, en la zona de las cuestas de Orpesa. A ello se sumará una reordenación general de accesos para reducir incorporaciones peligrosas y canalizar mejor los movimientos de vehículos a ambos lados de la vía.

El objetivo de los trabajos es mejorar la seguridad vial y la reorganización del tráfico para eliminar puntos de riesgo y mejorar la conexión con el casco urbano, las urbanizaciones y otros enclaves del término municipal de Orpesa. / Eva Bellido

Dentro de la actuación también figuran mejoras en enlaces estratégicos del trazado. Entre ellas, el nuevo enlace en La Renegà, la remodelación del semienlace de Orpesa y la mejora de la conexión con la AP-7, una intervención llamada a cambiar de forma notable el funcionamiento de uno de los corredores con más tráfico de entrada y salida del municipio.

El objetivo final pasa por hacer mucho más seguro este tramo de la N-340, tanto para quienes lo usan a diario como para quienes acceden desde él a viviendas, urbanizaciones o distintos sectores del término municipal.

Aun así, el gobierno local ya ha advertido de que esta intervención no resolverá por completo todas las necesidades de movilidad de Orpesa. El Ayuntamiento sigue defendiendo una segunda fase centrada en la accesibilidad general al municipio, con cuestiones pendientes como una mejor conexión hacia las playas sin obligar a atravesar el casco urbano, el acceso al polígono industrial o la situación de urbanizaciones como El Balcó, cuya salida directa a la nacional quedará cerrada por seguridad.