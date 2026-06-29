Burriana pone fin a 15 años de bloqueo en la urbanización del entorno de Villa Fátima

El Ayuntamiento de Burriana ha sacado a licitación las obras para completar la urbanización de la Unidad de Ejecución B-2, situada en la parte trasera del colegio Villa Fátima. La actuación, con un presupuesto base de 1.203.298,49 euros y un plazo de ejecución de cinco meses desde su adjudicación, permitirá culminar un desarrollo urbanístico paralizado desde hace más de quince años, abrir una nueva conexión viaria hacia la zona del río y aliviar el tráfico que soporta el paseo San Juan Bosco, uno de los principales accesos a varios centros educativos.

El proyecto, cuyo expediente de contratación ha sido aprobado por la Junta de Gobierno, contempla la pavimentación de los viales pendientes y la ejecución de las infraestructuras necesarias para completar la urbanización. Entre ellas figuran las redes de saneamiento y pluviales, el abastecimiento de agua potable, la instalación eléctrica de baja tensión y el alumbrado público.

Asimismo, permitirá culminar la conexión entre la calle Manuel Cubedo i Giner, la ronda del Músico Ibáñez y la calle Río Mijares, dotando de la condición de solar a las parcelas incluidas en este ámbito.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que "esta licitación demuestra el trabajo de este equipo de gobierno por desatascar proyectos olvidados que afectaban a los vecinos". Ha añadido que "conectar estas calles aliviará la saturación de tráfico del paseo San Juan Bosco y ofrecerá un entorno mucho más seguro para los escolares de la zona".

Deterioro del entorno

Las obras en este sector comenzaron en torno a 2010 y llegaron a ejecutarse aproximadamente en un 70 %, pero la paralización de la promotora dejó el proyecto inacabado. Desde entonces, el paso del tiempo ha deteriorado parte de las infraestructuras existentes, con aceras y calzadas dañadas, la práctica desaparición del cableado eléctrico y una red de alcantarillado que, en algunos tramos, ya no se adapta a la normativa vigente, lo que obliga a renovar parte de las instalaciones antes de completar la urbanización.

Para hacer posible el desbloqueo del proyecto, el Ayuntamiento asumirá el 74,45 % del coste de la actuación, mientras que los propietarios de las parcelas aportarán el 25,55 % restante mediante cuotas de urbanización correspondientes únicamente a las obras que quedaron pendientes de ejecutar. El consistorio asumirá así el sobrecoste derivado del deterioro de las infraestructuras y de su adaptación a la normativa actual.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que "con esta gestión directa solucionamos un problema histórico en Burriana de forma justa, asumiendo la mayor parte del coste para evitar que los propietarios paguen dos veces por lo mismo y garantizando que la ciudad crezca con servicios del siglo XXI".