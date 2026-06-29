Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina

Una playa de Castellón se convirtió este domingo en punto de encuentro para más de un centenar de perros en una jornada que consolidó este espacio como uno de los grandes referentes del litoral para quienes disfrutan del mar junto a sus mascotas.

La primera quedada canina fue un éxito de asistencia y reunió a numerosos perros y propietarios en una jornada de convivencia junto al mar. / Miguel Ángel Sánchez

Se trata de la playa canina de Moncofa, que acogió su primera quedada organizada con una elevada participación de propietarios y animales. Los propios usuarios la consideran una de las playas caninas más importantes y mejor valoradas de todo el litoral de la Comunidad Valenciana.

Una jornada de juegos, convivencia y baño junto al mar

Durante toda la jornada, los perros disfrutaron de diferentes juegos y actividades, además de utilizar los juguetes y accesorios que habitualmente emplean tanto en la arena como en el mar.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de convivencia entre mascotas y dueños, reforzando el papel de este espacio como punto de referencia para quienes buscan disfrutar de la playa acompañados de sus animales de compañía.

El encuentro canino confirmó la buena acogida de este espacio en Moncofa, con una elevada participación y un ambiente festivo entre mascotas y dueños. / Miguel Ángel Sánchez

Moncofa presume de playa canina

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, y el concejal de Playas, Francisco Alemany, visitaron la playa para comprobar de primera mano el desarrollo del encuentro.

Alemany destacó la elevada participación y el buen ambiente vivido durante la jornada: «La verdad es que ha habido una importante presencia de perros, que han disfrutado jugando y han hecho disfrutar también a todos los asistentes».

Por su parte, el alcalde puso en valor las instalaciones de la playa canina y su potencial como atractivo turístico. «Contamos con una excelente playa canina, dotada de todos los servicios necesarios, con el objetivo de consolidarse como un referente turístico para todas aquellas personas que tienen mascotas y desean disfrutar de un baño junto a ellas en esta zona del litoral sur de Moncofa», afirmó Wences Alós.

La quedada refuerza la posición de esta playa canina como uno de los espacios más valorados del litoral provincial para propietarios de mascotas.