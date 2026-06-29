El Padre Ángel en Nules: «Es inhumano pensar que los inmigrantes son números o que se les va a echar a todos»

El Padre Ángel no cree que su mensaje sea buenista cuando ofrece una visión esperanzadora de la sociedad actual. Defiende que «la mayoría de la gente es buena», porque está convencido de ello, «hasta los políticos lo son, aunque algunos están enfermos». En esos términos se ha dirigido al numeroso público que este lunes se ha congregado en el Teatro Alcázar dentro del ciclo de conferencias Ágora Nules, organizado por el Ayuntamiento de la localidad.

Con su participación, como ha destacado el alcalde, David García, que ha sido el encargado acompañarle en su intervención, se quería abrir una reflexión sobre la inmigración y la soledad no deseada, dos conceptos que el Padre Ángel ha descrito como «los problemas más profundos de la sociedad».

Para referirse a la primera cuestión, la de la inmigración, ha recordado unas palabras del Papa Francisco en las que incidía en que «hemos perdido el sentido de la humanidad» y ha confesado que «a uno le duele, porque no son números. Es inhumano pensar que la gente tiene que morir, que no hay que darles trabajo o que hay que echarlos a todos».

Un principio que ha sido una constante en su alocución, hasta el punto de remarcar que «el pasaporte del inmigrante es el que tenemos todos, el de la humanidad». Esa es la razón por la que ha lamentado que «no hay derecho que siga la polémica de la migración», al tiempo que ha recuperado otras palabras del Papa Francisco en las que señaló que «no se puede regularizar la humanidad».

El Padre Ángel junto al alcalde, David García, durante su participación en el ciclo de conferencias Ágora Nules. / MÒNICA MIRA

Ha reivindicado que la inmigración no se circunscribe únicamente al debate político. «A veces, descargamos la responsabilidad en los políticos, las jerarquías o las instituciones, pero es una cuestión de todos». A su modo de ver, como sociedad «tenemos la responsabilidad de quererlos y acogerlos, no sentirnos superiores a ellos». Porque, desde su visión del mundo, «no hay nadie de buen juicio que crea que no se puede acoger al que llega».

Sobre quienes defienden los discursos contrarios a la inmigración, lo resume en que «están enfermos, hay que curarles, incluso apartarles para sanarles y que puedan volver curados a la sociedad».

Ministerio de la Soledad

Para el Padre Ángel, «la peor pobreza es sentirse solo» y es un mal que aqueja no solo a la gente mayor, «está en muchos niños, que llegan a casa y sus padres ni se enteran de que están; o en los jóvenes que se suicidan».

Ha recordado que una iniciativa que se ha defendido desde Mensajeros de la Paz en los diferentes periodos electorales ha sido la creación de un ministerio, una conselleria o una concejalía de la Soledad, señalando que algunos países como Japón o Corea del Sur «se han dado cuenta del reto que supone la soledad y lo han hecho». Asegura que «la soledad tiene arreglo, y no necesita grandes presupuestos ni pastillas, el remedio es la compañía».

El alcalde, en respuesta a esa propuesta, le ha asegurado que esta misma semana, «firmaremos un edicto proponiendo la creación de una concejalía de la Soledad en Nules».

El Padre Ángel ha hecho un llamamiento a «quererse más, nos queremos poco», como solución a los grandes problemas de la sociedad como la inmigración. / MÒNICA MIRA

El Padre Ángel considera que «nos tendríamos que querer más, porque nos queremos poco», algo que sucede, según ha afirmado, «porque no nos damos cuenta o no nos lo recuerda nadie». Y al contrario de lo que se suele pensar, respecto al efecto en las relaciones humanas de las nuevas tecnologías y las redes sociales, su opinión es que «la tecnología sirve para humanizar más a la gente», porque facilita estar más en contacto.

Ha asegurado que «hoy el mundo es mucho mejor de lo que era hace dos siglos, y la sociedad que viene detrás será mucho mejor que la nuestra». Defiende que hacer semejante afirmación «no es buenismo», y señala a los movimientos humanitarios de respuesta ante las grandes catástrofes como el mejor argumento. «Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más solidaridad que ahora, ni ha aflorado lo que tenemos dentro, que tenemos mucha rabia, pero también mucho bien».

En cuanto a cómo a menudo se han señalado las diferencias entre su forma de proceder y la de la Iglesia, no ha dudado en decir que «la Iglesia ha sido la institución más solidaria y que más bien ha hecho a la humanidad, desde el principio. También ha cometido errores, pero no hay institución mejor», a lo que ha añadido que la visita del Papa a España «ha reavivado a esta Iglesia, que estaba dormida».