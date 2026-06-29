El Consell Escolar Municipal de Borriol aprova per unanimitat una declaració institucional en suport de l’educació pública i de la construcció de l’IES Borriol
La localitat reafirma el seu compromís amb la qualitat educativa, el professorat, l’alumnat i amb les infraestructures necessàries
El Consell Escolar Municipal de Borriol (Cembor), presidit per l’alcalde, Hèctor Ramos, ha aprovat per unanimitat una proposta presentada per la comunitat educativa de l’IES Borriol, que es converteix així en una declaració institucional de suport a les reivindicacions del professorat i a la necessitat de construir el nou institut del municipi.
L’acord reflecteix el compromís de tota la comunitat educativa amb la defensa d’una educació pública de qualitat, posant l’accent en la necessitat de continuar avançant en la reducció de les ràtios escolars, el reforç dels recursos destinats a la inclusió educativa i la millora de les condicions que permeten oferir una atenció més individualitzada a l’alumnat.
Provisionalitat a l'institut
A més, el Consell Escolar Municipal ha mostrat la seua preocupació per la situació de provisionalitat que continua vivint l’IES Borriol, que desenvolupa la seua activitat en instal·lacions provisionals des de fa set anys. Per aquest motiu, la declaració institucional reclama que es continue treballant per a desbloquejar i agilitzar la construcció del nou centre educatiu, una infraestructura considerada estratègica per al futur del municipi.
Entre els acords aprovats també figura la petició a les administracions competents perquè reforcen la col·laboració institucional, impulsen els tràmits necessaris per a fer realitat el projecte i mantinguen una comunicació periòdica amb la comunitat educativa sobre l’estat de la seua tramitació.
Amb aquesta declaració institucional, aprovada amb el suport unànime dels membres del Consell Escolar Municipal, Borriol reafirma el seu compromís amb la qualitat educativa, amb el professorat, amb l’alumnat i amb les infraestructures necessàries per a garantir una educació pública de qualitat.
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