La Panderola vuelve a Onda para coronar la nueva plaza España

La nueva plaza España de Onda está cada vez más cerca de convertirse en realidad y ya empieza a mostrar el aspecto que la convertirá en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Los principales elementos artísticos y decorativos que darán personalidad al renovado corazón urbano de Onda están prácticamente finalizados, encabezados por el regreso de uno de los grandes símbolos de la memoria colectiva de los ondenses: La Panderola, cuya réplica coronará la fuente principal de la plaza.

La histórica locomotora volverá así a ocupar un lugar protagonista en la ciudad como homenaje a generaciones de ondenses y como uno de los iconos de un espacio concebido para combinar modernidad, tradición y vida urbana. Su instalación marcará uno de los momentos más simbólicos de la transformación integral de plaza España.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: "La Panderola forma parte de la memoria de muchas generaciones de ondenses y nos hacía especial ilusión que volviera al lugar donde un día estuvo su estación, para que siga formando parte del paisaje y de los recuerdos de quienes viven y visitan Onda". En este sentido, ha añadido: "Hemos querido que la identidad de Onda esté presente en cada rincón, poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra cerámica y el talento de nuestra gente".

Un recorrido por la identidad de Onda

Junto a La Panderola, la remodelación incorpora una colección de elementos singulares concebidos para convertir la plaza en un espacio reconocible y lleno de identidad.

Uno de los espacios más llamativos será la zona dedicada a Mafalda, donde la popular figura aparecerá sentada sobre un banco junto a composiciones cerámicas inspiradas en sus viñetas, creando un rincón pensado para el encuentro.

La cerámica, seña de identidad de Onda, también tendrá un papel protagonista. En el interior del Mercado Municipal se instalarán dos grandes murales, inspirados en el fondo marino y en un bodegón, elaborados por los usuarios del Centro Ocupacional El Molí, una obra que combina creatividad, inclusión y talento local para revitalizar uno de los espacios comerciales más importantes del municipio.

A ello se sumarán los tomates cerámicos de gran formato creados artesanalmente por la ceramista Joana Segura, concebidos como homenaje al producto de proximidad, a los agricultores y a los comerciantes que durante generaciones han dado vida al Mercado Municipal. Todo el conjunto artístico se completa con revestimientos cerámicos en la fuente, jardineras y otros elementos urbanos realizados por empresas ondenses, reforzando el vínculo entre la transformación urbana y el principal sector económico de la ciudad.

La plaza contará con una zona dedicada a Mafalda. / Mediterráneo

La recta final de las obras

Mientras se ultiman estos elementos ornamentales, la remodelación integral de plaza España afronta ya su fase final con los últimos trabajos de pavimentación, instalación de mobiliario urbano, adecuación de zonas estanciales y del entorno del Mercado Municipal.

La actuación permitirá ofrecer a Onda un espacio más accesible, moderno y sostenible, concebido como refugio climático gracias al incremento de zonas verdes y de sombra, además de convertirse en un nuevo punto de encuentro para vecinos, comercio y hostelería.

Apoyo al comercio durante la transformación

Paralelamente al desarrollo de las obras, el Ayuntamiento ha acompañado esta transformación con una línea específica de ayudas destinada a los comercios y establecimientos hosteleros afectados por la remodelación de Plaza España.

Así, se han concedido 11.000 euros en ayudas directas, mientras continúan tramitándose el resto de solicitudes presentadas dentro de una convocatoria dotada con 37.000 euros para minimizar el impacto de las obras sobre la actividad económica del entorno.

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Con una inversión cercana a los tres millones de euros, enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada en parte con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la remodelación integral de plaza España entra así en su fase definitiva para devolver a Onda uno de sus espacios más representativos.