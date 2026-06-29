El ayuntamiento de la Vall urge a la adjudicataria el final de las obras del parque acuático, tras aplazarse su apertura

El pasado mes de mayo, el gobierno municipal de la Vall d'Uixó anunció la apertura de su nuevo parque acuático para el 1 de julio. A dos días de esa inauguración, a través de un comunicado, el Ayuntamiento confirma que ese objetivo no va a cumplirse. En el mencionado comunicado, se apunta a que el retraso se debe a «causas ajenas al Ayuntamiento» y apunta a «el incumplimiento de los plazos de ejecución por parte de la empresa adjudicataria de las obras».

Para fundamentar ese argumento, desde el equipo de gobierno recuerdan que el contrato se firmó el 29 de agosto del 2025 y «el acta de replanteo, que marcó el inicio de las obras, se suscribió el 16 de octubre», lo que, de acuerdo con los detalles establecidos en el proceso de licitación, el plazo de ejecución finalizaba el 16 de mayo de este año.

Indican que la empresa solicitó una ampliación de ese plazo, una prórroga que el consistorio aceptó y fijó en el 30 de junio. Fue una concesión «de manera excepcional, con el único objetivo de facilitar la finalización de las obras», según defienden, y siempre con un horizonte claro, poder abrir las instalaciones el 1 de julio.

Desde el gobierno local aseguran que la constructora «no ha cumplido el nuevo plazo». Las obras no han acabado y, en consecuencia, no solo no podrá abrirse el día previsto, tampoco puede adelantarse otra fecha.

El gobierno de Tania Baños remarca que la administración municipal «ha realizado durante todo el proceso las gestiones necesarias para favorecer el cumplimiento de los plazos previstos". Señalan que este mismo lunes se ha requerido a la constructora «la máxima rapidez en la finalización de los trabajos, con el objetivo de que las instalaciones puedan abrir al público lo antes posible».

Así las cosas, los usuarios deberán esperar un tiempo aún por determinar, porque no solo hay que acabar las obras, también deberán realizarse «las comprobaciones técnicas necesarias para garantizar su corrector funcionamiento», según precisan desde el Ayuntamiento.

En el comunicado también apuntan queel consistorio «adoptará las medidas que correspondan en defensa del interés público».

Se comprometen a mantener informada a la ciudadanía y a dar una nueva fecha de apertura, en cuanto sea posible.

COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL SOBRE EL PARQUE ACUÁTICO Por causas ajenas al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, el nuevo parque acuático del Paratge de Sant Josep no abrirá al público el próximo 1 de julio, como estaba previsto. Este retraso en la fecha de apertura se debe al incumplimiento de los plazos de ejecución por parte de la empresa adjudicataria de las obras. El contrato para la ejecución de esta actuación se firmó el 29 de agosto de 2025 y el acta de replanteo, que marcó el inicio de las obras, se suscribió el 16 de octubre de 2025, estableciendo un plazo de ejecución que finalizaba el 16 de mayo de 2026. Posteriormente, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. El Ayuntamiento aceptó esta prórroga de manera excepcional con el único objetivo de facilitar la finalización de las obras y hacer posible la apertura de las instalaciones el 1 de julio, tal y como se había acordado y anunciado. No obstante, la empresa tampoco ha cumplido este nuevo plazo, por lo que las obras no se encuentran finalizadas y no es posible proceder a la apertura del parque acuático. El Ayuntamiento quiere dejar constancia de que las causas de este retraso son completamente ajenas a la administración municipal, que ha realizado durante todo el proceso las gestiones necesarias para favorecer el cumplimiento de los plazos previstos. Hoy mismo el Ayuntamiento está requiriendo a la empresa adjudicataria la máxima rapidez en la finalización de los trabajos, con el objetivo de que las instalaciones puedan abrir al público lo antes posible, una vez concluyan las obras y se realicen las comprobaciones técnicas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, el Ayuntamiento adoptará las medidas que correspondan en defensa del interés público, al tiempo que seguirá informando a la ciudadanía de la evolución de las obras y de la nueva fecha de apertura tan pronto como pueda confirmarse el fin de las obras. El Ayuntamiento lamenta profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar a la ciudadanía y agradece la comprensión.

Tarifas y bonos

Los usuarios no saben cuándo podrán disfrutar el parque acuático, pero sí lo que costará. La entrada general se ha establecido en 5 euros para los niños de 3 a 12 años, y de 8 euros para los adultos. Podrán adquirirse bonos de doce baños por 40 euros para los menores (3,33 euros por día) y por 55 euros para los adultos (4,58 euros por día).

La Vall d'Uixó no tiene piscina de verano desde el año 2019, cuando la gestora de las antiguas instalaciones las cerró aduciendo problemas graves de filtraciones, que se arrastraban desde la firma del contrato. Este asunto acabó en los tribunales, en los que la Justicia dio la razón a la concesionaria, al reconocer que la cesión de la piscina no se realizó en condiciones de funcionamiento.

Las resoluciones judiciales derivaban al Ayuntamiento la responsabilidad de ese cierre, por lo que tuvo que llegarse a un acuerdo económico para poder recuperar la parcela, en febrero del 2023. Con esa situación resuelta, el gobierno de Baños planteó una consulta pública, en la que ofreció la posibilidad a la ciudadanía de definir qué tipo de piscina querían. La respuesta mayoritaria, según resumió en su día la alcaldesa, fue construir un parque acuático.