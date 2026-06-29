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Sant Pere, protagonista en la costa de Castellón

Orpesa, Peñíscola y Cabanes rinden homenaje al patrón de los marineros

Tradición y sentimiento se unen en actos como la procesión de Cabanes.

Tradición y sentimiento se unen en actos como la procesión de Cabanes.

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Concha Marcos

Numerosas poblaciones marítimas de Castellón, entre ellas Orpesa, Peñíscola y Cabanes, han celebrado hoy el día en honor a Sant Pere, una jornada cargada de tradición y sentimiento que ha llenado de propuestas variadas las calles y playas. Misas, procesiones y ofrendas han compartido protagonismo con actos culturales, música y propuestas de ocio para todas las edades en las que han participado cientos de personas unidas por la hermandad y el sentimiento de vínculo con el mar y los marineros.

Orpesa

Una de estas poblaciones ha sido Orpesa. La playa de la Concha ha vuelto a convertirse en el escenario de una de las citas más esperadas del calendario estival con la celebración de la tradicional Noche de San Pedro, una fiesta que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes para disfrutar de una velada marcada por la tradición, la música y el buen ambiente.

La programación ha comenzado con el tradicional reparto de la Coca de San Pedro, en la plaza París, donde cientos de personas se han acercado para compartir esta costumbre tan arraigada.

Uno de los momentos más esperados de la noche ha llegado con el espectacular correfocs, protagonizado por la Falla La Carrasca de Benicarló, que ha llenado de luz, fuego y pólvora la playa de la Concha, despertando la admiración del numeroso público que siguió el recorrido.

La celebración ha continuado con la actuación de la orquesta Gamma en la plaza París, que ha puesto ritmo a la noche hasta bien entrada la madrugada y ha convertido este enclave en un gran punto de encuentro donde residentes y visitantes han disfrutado del inicio de la temporada estival en un ambiente festivo y familiar.

El alcalde, Rafael Albert, y

El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, y parte de la corporación municipal, con las representantes de las fiestas, se han sumado a la celebración. / Mediterráneo

Peñíscola

Peñíscola, por su parte, ha celebrado la festividad de Sant Pere, con la tradicional misa de marineros, a la que han asistido, junto a las autoridades locales, los representantes del sector y de la Cofradía de Pescadores Sant Pere de la ciudad.

Tras la celebración litúrgica se ha iniciado la procesión de la imagen del patrón de los pescadores por las empedradas calles de la ciudadela amurallada, encabezada por los miembros del Cabildo de la Cofradía, la Corporación Municipal con el alcalde, Andrés Martínez, a la cabeza, así como la corte de honor de las fiestas patronales; junto con el director General de Pesca de la Generalitat, Miguel Castell, y el Diputado provincial, Iván Sánchez.

El recorrido ha finalizado en el puerto pesquero, donde las barcas de pesca han cumplido la tradición de salir en travesía marítima para acompañar la imagen de San Pedro Pescador, procesión en la que han participado también la reina y su corte.

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Sant Pere en Peñíscola

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Sant Pere en Peñíscola / Mediterráneo

Cabanes

En Cabanes, se han vivido los momentos tradicionales e identitarios más emotivos de estas fiestas. Después de la despertà tradicional, a cargo del grupo de dolçainers Lo senill, se ha celebrado la entrega de cintas de honor y la tradicional romería desde la iglesia del Empalme hacia la playa de la Torre de la Sal. En el mar han tenido lugar las imágenes icónicas con el patrón, que han incluido el paseo en barca con las vestimentas de marineros del vecindario y la tradicional misa en honor al santo. La jornada continua con la torrà popular de sardinas en el entorno de Torre de la Sal y la exhibición de danza y música folclórica para el pueblo del Grupo de Danzas de Cabanes y de Oropesa del Mar.

Sant Pere en Cabanes

Sant Pere en Cabanes

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Sant Pere en Cabanes / Mediterráneo

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