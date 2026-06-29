Vinaròs vive una intensa jornada de Sant Pere
La misa, las paellas, la música y la pirotecnia protagonizan una celebración marcada por la elevada participación
Vinaròs despide la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere con una intensa jornada en honor al patrón del los marineros, culminando así diez días de celebraciones, marcadas por un programa repleto de propuestas para todos los públicos, así como por la participación, la tradición y un amplio abanico de actividades culturales, musicales y festivas.
La jornada ha arrancado con la apertura del Vermut de Festes, en la Pérgola del paseo de Colón, y la misa solemne en honor a Sant Pere, en la iglesia de Santa Magdalena. A mediodía, la carpa de fiestas ha acogido el tradicional XXV Concurso de Paellas de Entidades, uno de los actos más esperados por las asociaciones locales y que ha vuelto a reunir a centenares de personas en un ambiente de convivencia.
Música y pirotecnia como broche
Por la tarde, el programa ha continuado con el tardeo amenizado por el Grupo Coco y los DJ Kaenea y Natxo, además de pasacalles, baile, música en directo y diferentes propuestas repartidas entre el paseo marítimo, La Mera Espai Cultural (como la actuación de Macapi Line-Dance Vinaròs) y la carpa de fiestas, con las actuaciones siempre espectaculares del festival de fin de curso de Gentsana.
El cierre de la programación llegará a las 23.30 horas, con el tradicional castillo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Tomás, que iluminará la playa del Fortí y pondrá el punto final a la edición de este año de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere.
Con esta última jornada, Vinaròs despide unas fiestas que han incluido muchas novedades, volviendo a convertir la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, además de consolidar una celebración que combina tradición, cultura, gastronomía y ocio para todas las edades.
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