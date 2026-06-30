Almassora pone en marcha el Bus de la Marxa d’Estiu a Benicàssim

El Ayuntamiento de Almassora volverá a poner en funcionamiento el 4 de julio, el servicio especial del Bus de la Marxa d’Estiu, una iniciativa destinada a facilitar los desplazamientos nocturnos entre Almassora y Benicàssim durante los fines de semana del verano.

El servicio, que será completamente gratuito, estará operativo todos los sábados hasta el 29 de agosto, ofreciendo una alternativa de movilidad segura para quienes deseen disfrutar de la oferta de ocio estival sin necesidad de utilizar el vehículo particular.

El concejal de Juventud, Vicente Blay Casino, ha señalado que esta iniciativa persigue compatibilizar el ocio con la seguridad vial. "Este servicio permite que muchos jóvenes puedan disfrutar de las noches de verano con mayor tranquilidad, evitando desplazamientos en vehículo privado y reduciendo riesgos en la carretera", ha explicado el edil.

Asimismo, Casino ha subrayado que el Bus de la Marxa se ha consolidado como un recurso muy valorado por las familias. "Sabemos que este servicio aporta tranquilidad a padres y madres, por lo que seguimos apostando por ofrecer alternativas de transporte seguras y accesibles para nuestros jóvenes", ha añadido Casino.

Las expediciones de ida partirán a las 23.00 y a las 00.30 horas desde la cafetería de la playa Benafelí. El recorrido contará con parada en la biblioteca de Pla de la Torre, continuará por la plaza Santa Isabel, en el casco urbano, y realizará una última parada en la zona de Boqueres, frente a la oficina de Mapfre, antes de dirigirse hasta la plaza Corts Valencianes de Benicàssim.

En cuanto al regreso, los usuarios podrán elegir entre tres horarios de vuelta: a las 03.30, a las 05.00 y a las 06.30 horas. Las salidas se efectuarán desde la plaza Corts Valencianes de Benicàssim y el itinerario incluirá paradas en la plaza Santa Isabel, Boqueres, la playa Benafelí y la biblioteca de Pla de la Torre.

Ampliación del servicio del bus urbano

Cabe recordar que durante este ejercicio Almassora ha renovado el servicio de bus urbano, ampliando el servicio en cuanto a frecuencias, paradas y días de prestación del mismo.

Por tanto, se ha ampliado el recorrido urbano efectuando dos nuevas paradas en la comisaría de la Policía Local, facilitando, por tanto, se facilita la movilidad a los vecinos que acuden allí a realizar trámites, y hasta la estación de trenes. Otra de las principales novedades es la ampliación del horario los días laborales, de lunes a viernes, porque la primera salida, desde la plaza Doctor Fleming dirección a la playa será a las 07.00 horas, frente a las 08.15 horas del anterior contrato. Asimismo, también se alarga el horario por las tardes, con la última salida a las 20.45 horas, cuando hasta ahora era a las 18.30 horas.

Una mejora del nuevo contrato también se produce los sábados, ya que, hasta ahora solo había servicio por la mañana, y a partir del 1 de abril las tardes estarán cubiertas, finalizando el recorrido urbano a las 22.00 horas.

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De igual modo, otra de las principales novedades se registra los domingos y festivos, cuando sí hay, por primera vez, servicio de autobús urbano, tanto por la mañana como por la tarde.