Almassora reabre el Mercaplatja con más de una veintena de puestos junto al mar

El Ayuntamiento de Almassora pondrá en marcha el 5 de julio, una nueva edición del Mercaplatja, el tradicional mercado estival que se instala en la zona de la playa, concretamente entre las calles Mestral y Roser del Mar, con el objetivo de acercar la actividad comercial a vecinos y visitantes durante los meses de verano.

La concejala de Playas, Turismo y Comercio, Silvana Rovira, ha presentado esta nueva edición de un mercado que volverá a convertirse en uno de los atractivos de las mañanas dominicales en el litoral almassorí.

Oferta y horarios

El recinto contará con más de una veintena de puestos de venta ambulante en los que se podrán adquirir productos de alimentación, frutas y verduras, ropa, calzado y complementos. Además, se habilitará un bar móvil para ofrecer un espacio de descanso y refrigerio a los asistentes.

Rovira ha subrayado la importancia de este mercado como elemento dinamizador de la actividad económica y turística de la playa. "El Mercaplatja se ha consolidado como una propuesta que tiene una gran acogida tanto por los vecinos como por quienes nos visitan durante el verano, ya que permite realizar compras y disfrutar de un ambiente agradable junto al mar", ha señalado la edila.

El mercado permanecerá abierto todos los domingos, entre las 08.00 y las 13.00 horas, hasta el 30 de agosto, formando parte de la programación de actividades y servicios impulsada por el Ayuntamiento para la temporada estival.

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Asimismo, durante los meses de verano, continúan prestando servicio otros espacios comerciales del municipio, como el Mercado Municipal, abierto de 08.00 a 14.00 horas, así como el mercado ambulante que se celebra los martes y viernes en horario de 07.00 a 13.00 horas.