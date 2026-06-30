La firma de Altura Alto Palancia logra su primera victoria en Hogueras con una memorable mascletà

Dos ganadores inéditos. La disputa en el concurso de la mascletà de esta última edición de Hogueras ya tiene ganador. Finalmente se ha impuesto la Pirotecnia Alto Palancia, que disparó en el último día de la fiesta, el miércoles 24 de junio, con un espectáculo memorable con el que despidieron la festividad.

Su calidad, su potencia y su contenido variado fueron muy aplaudidos tras el disparo de una empresa que se estrenó en 2025 dejando, ya en aquel entonces, una buena impresión. El espectáculo gustó tanto que los pronósticos situaban la competencia por ganar el concurso entre esta pirotecnia y la de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, que se hizo con el certamen en el pasado año y en el presente, concretamente el domingo 21 de junio, volvió a emocionar.

De esta manera, Alto Palancia evita que Mediterráneo se haga con el primer puesto por tercera vez consecutiva, ya que llevaba dos años seguidos ganando el concurso de mascletás. La pirotecnia ganadora tiene su sede en Altura, en la provincia de Castellón, y su disparo en Alicante duró 6 minutos y 25 segundos con un contenido que ha valido el primer premio en la trigésimo séptima edición del concurso.

El disparo comenzó con una tradicional traca valenciana, siguió con una fase aérea de truenos, silbatos y otros efectos y no dejó de subir de intensidad con la llegada del fuego terrestre, responsable de un temblor que culminó un disparo que emocionó en la última jornada de Hogueras. La recompensa para este primer premio es de 1.000 euros y en el certamen participaron seis disparos, aunque debieron ser siete, pero el primero quedó fuera de concurso por su corta duración. Según fuentes del jurado, tanto el primer premio de mascletà como el de fuegos artificiales han sido elegidos con un solo voto en contra de cada elección.

Fuegos artificiales

En cuanto a los castillos de fuegos artificiales, que ha celebrado su edición número 79, la ganadora de este año ha sido la pirotecnia Pibierzo, que obtiene un premio de 2.000 euros. Los leoneses se estrenaban este año en Hogueras el certamen de El Postiguet y lo han hecho por todo lo alto, con el primer premio, tras el lanzamiento del pasado jueves por la noche. También dispararon por primera vez en Luceros, concretamente el 22 de julio, con una mascletà que convenció al público.

Sin embargo, Pibierzo tuvo un mal estreno con el disparo de la Palmera, que da paso a la Cremà en la Nit de Cremà, con un espectáculo luminoso que generó mucha controversia por su tamaño y su forma. Dos días después, Pibierzo se reconcilió con los alicantinos con el disparo del castillo de fuegos con un espectáculo colorido, con ruido, emulación del sonido de la mascletà al principio y un final apoteósico con disparos a tres alturas, acompañados de un segundo bombardeo, este de mayor duración que se extendió más de treinta segundos.

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En la anterior edición de los fuegos artificiales se impuso la empresa Hermanos Sirvent, que este año no participó y que ha anunciado su vuelta para las Hogueras de 2027.