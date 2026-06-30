Benicàssim convierte los recuerdos de verano en reclamo turístico

Benicàssim ha presentado este martes en el teatro Francesc Tàrrega el vídeo promocional de la campaña turística con la que la localidad da inicio a la temporada estival 2026. Bajo el lema Benicàssim, donde siempre vuelves, el metraje es una propuesta audiovisual de sensibilización entre residentes, veraneantes y visitantes que pone el foco en las emociones, los recuerdos y los vínculos que nacen y perduran en el municipio a través de las historias de verano de sus cuatro protagonistas.

El acto, presidido por la alcaldesa, Susana Marqués, ha contado con la asistencia del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; así como de los protagonistas de cada una de las historias que componen el vídeo promocional.

En la cita se ha dado a conocer una campaña que narra, desde la cercanía y la autenticidad, cómo Benicàssim se convierte en el escenario donde residentes, veraneantes y visitantes comparten experiencias que terminan formando parte de su propia historia. Así, la campaña presenta el municipio como un lugar al que siempre se regresa, no solo físicamente, sino también desde la memoria y la emoción.

Un destino de experiencias para crear recuerdos

Según ha reivindicado la alcaldesa, "Benicàssim es mucho más que un destino de sol y playa. Es un lugar donde se crean recuerdos, donde generaciones enteras han construido su historia y donde cada verano se renuevan los lazos entre quienes viven aquí, quienes regresan cada año y quienes nos descubren por primera vez. Esta campaña habla precisamente de ese sentimiento de pertenencia que hace que Benicàssim siempre forme parte de nosotros". "Queríamos mostrar un Benicàssim auténtico, cercano y humano, en el que las personas sean las verdaderas protagonistas. Porque quienes vienen a Benicàssim no solo disfrutan de nuestro entorno, sino que acaban formando parte de una ciudad abierta, acogedora y mediterránea a la que siempre se desea volver", ha recalcado Marqués.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que “Benicàssim representa muy bien el modelo turístico que queremos impulsar desde la Comunitat Valenciana: un destino competitivo, sostenible y capaz de generar recuerdos y emociones todo el año. A sus playas suma cultura, gastronomía, naturaleza y una oferta musical de referencia, que refuerzan su atractivo y contribuyen a fidelizar a quienes lo visitan”.

Por su parte, la concejal de Turismo, Elena Llobell, ha subrayado que "esta campaña refleja el modelo turístico por el que apuesta Benicàssim: un destino de experiencias, de calidad y de autenticidad, donde la convivencia entre residentes y visitantes forma parte de nuestra identidad. Iniciamos la temporada estival mostrando aquello que nos diferencia y que convierte a Benicàssim en un lugar al que siempre se quiere volver".

Propuesta audiovisual

La campaña abandona los planteamientos tradicionales de promoción turística para construir un relato basado en historias cotidianas, escenarios reales y personajes reconocibles, protagonizados por los propios vecinos de Benicàssim.

La propuesta audiovisual combina la belleza del paisaje mediterráneo con escenas de convivencia, amistad, familia y reencuentros, utilizando un lenguaje cinematográfico natural donde el objetivo es despertar recuerdos, revivir experiencias y provocar en el espectador el deseo de volver a Benicàssim.

Esta campaña promocional forma parte de la estrategia de impulso y modernización del destino turístico Benicàssim y ha sido financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Benicàssim, cuyo objetivo es avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, innovador, digital y competitivo.

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La campaña, que se ha presentado este martes a medios de comunicación, sector empresarial y sociedad civil de la ciudad, comenzará a emitirse en redes sociales oficiales de Turismo y del Ayuntamiento este miércoles.