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Burriana exprime el verano con una agenda diaria de actividades gratuitas en sus playas y El Clot

El calendario combina deporte en la arena, rutas medioambientales, cine en la playa y ocio para mayores

Burriana se convertirá en un gran escenario de dinamización diaria.

Burriana se convertirá en un gran escenario de dinamización diaria. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Turismo, ha diseñado una completa agenda de actividades gratuitas para dinamizar el litoral marítimo durante todo el mes de julio. La programación está pensada para todos los públicos, combinando el deporte, la concienciación ambiental, el patrimonio natural y el ocio familiar para consolidar a Burriana como un destino turístico atractivo.

De martes a domingo, la costa de Burriana se convertirá en un gran escenario de dinamización diaria. Las mañanas de los martes estarán dedicadas al bienestar con las sesiones de aquagym (de 11.00 a 12.00 h), que darán paso por las tardes al vóley en la playa (de 19.00 a 20.00 h), una actividad deportiva que se repetirá también las tardes de los viernes. Por su parte, los miércoles será el turno del baile senior (de 19.00 a 20.00 h), una propuesta muy demandada para el ocio de nuestros mayores.

Las noches de los jueves se reservan para el clásico cine en la playa (a las 22.00 h), ofreciendo proyecciones al aire libre junto al mar para disfrutar en familia. Los fines de semana concentrarán las actividades de turismo activo y de naturaleza: los sábados por la mañana se ofrecerán sesiones de remo en la playa (de 10.30 a 11.30 h), mientras que las tardes de los sábados y domingos (de 19.00 a 20.00 h) se realizarán los emblemáticos paseos fluviales por El Clot, poniendo en valor el entorno del Paraje Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu.

Citas temáticas

Además de las actividades recurrentes, el calendario de julio incluye citas temáticas especiales de carácter medioambiental y científico. El viernes 24 de julio, el cielo de la capital de la Plana Baixa será el protagonista con la celebración de una noche astronómica a partir de las 22.30 h. Asimismo, los domingos por la tarde (a las 18.00 h) se han programado tres jornadas especiales de divulgación: el día 12, con la ruta El lenguaje del mar; el día 19, con Entre dunas y mareas; y el día 26, con la actividad de concienciación y voluntariado Mantenemos limpias nuestras playas.

Cabe destacar que la programación regular de finales de mes se adaptará con motivo de la celebración del festival Arenal Sound, que centrará toda la actividad en el litoral durante los días 30, 31 de julio y el arranque de agosto.

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Al respecto, la concejal de Turismo, Noelia Peris, ha destacado que "este calendario busca exprimir al máximo el potencial de nuestras playas y de nuestro entorno natural protegido como El Clot, ofreciendo alternativas de ocio saludables, sostenibles y totalmente gratuitas tanto para los vecinos de Burriana como para aquellos turistas que nos eligen para pasar sus vacaciones".

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