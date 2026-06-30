Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: "Era el mejor hijo que unos padres podían soñar"
La madre del joven admite que la familia está “destrozada” y pide Justicia: “Confío en que las autoridades aclaren lo sucedido y los culpables asuman las consecuencias”
La tragedia registrada en la madrugada del sábado al domingo en la N-340, frente a la ermita de la Magdalena de Castelló, ha dejado cuatro víctimas mortales, seis heridos y un profundo dolor en las familias de los fallecidos. Entre ellos se encontraba Lució, un joven de 19 años cuya muerte ha conmocionado especialmente a su entorno y a toda la población de Burriana, donde residía.
Su madre, Simona Vasile Andrei, trata ahora de poner palabras a una pérdida imposible de asumir. “Lució era un buen chico, conocido por mucha gente. Estamos destrozados. Era un buen chico, con toda la vida por delante. Nadie nos devolverá su sonrisa ni el vacío que ha dejado”, expresa con dolor.
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Más allá del golpe emocional, la familia pide que se esclarezcan las circunstancias del siniestro. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas de la colisión frontal en la que se vieron implicados tres vehículos, entre ellos un taxi. “Lo único que pedimos es que se investiguen los hechos con rigor y se haga justicia. No me interesa el dinero, no quiero ser mala, pero quien sea culpable, que lo pague”, señala Simona. “Confiamos en que las autoridades aclaren lo sucedido y los culpables asuman las consecuencias”.
La madre del joven también reclama respeto para la familia en estos momentos tan duros y agradece las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia. “Pedimos respeto para nuestra familia y agradecemos el apoyo y cariño que estamos recibiendo, que es mucho”, afirma.
Lució era estudiante de informática y, según relata su madre, tenía también su propio canal de YouTube, con el que ya había comenzado a obtener ingresos. Era un joven trabajador, responsable y volcado en su formación. “Trabajaba mucho y, además de sacar buenas notas, estaba estudiando inglés”, explica Simona.
Su esfuerzo académico le había permitido acceder a distintas becas. El año pasado estuvo tres meses de Erasmus en Irlanda. “Sacaba todas las becas. Era un niño ejemplar”, recuerda su madre. También lo describe como una persona ordenada y cuidadosa en su vida diaria: “Siempre tenía la habitación y su armario impecables”.
Carta íntegra publicada por Simona
Hoy mi corazón se ha roto para siempre. Mi hijo, con solo 19 años, nos ha dejado en un trágico accidente de coche.
Era un hijo ejemplar: educado, trabajador, estudiaba para construir su futuro, no bebía, no fumaba y tenía toda la vida por delante. Era el mejor hijo que unos padres podían soñar. Nos han arrebatado su sonrisa, sus sueños y su juventud.
Nada ni nadie podrá devolvernos a nuestro hijo. Viviremos con este dolor para siempre, pero nunca dejaremos de recordarlo con el inmenso amor que se merece.
Solo pedimos que se haga justicia y que quienes sean responsables de esta tragedia respondan por sus actos. Nadie debería perder a un hijo de esta manera.
Descansa en paz, hijo mío. Siempre vivirás en nuestros corazones. Te queremos hoy, mañana y toda la vida.
En medio de la conmoción, Simona intenta sostenerse por su otro hijo, de 10 años. “Tengo otro niño de 10 años y tengo que ser fuerte por él. Ahora está con otros amigos de su edad, pero es muy maduro y sabe lo que está pasando. No quiero que me vea sufrir”, confiesa.
La familia despedirá a Lució en Burriana. El joven estará en el Tanatorio Conejero este martes a partir de las 17.00 horas. El funeral se celebrará este miércoles a las 16.30 horas en el mismo tanatorio y, posteriormente, se le dará el último adiós en el cementerio.
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