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Càlig despide a Julián Borràs, referente del ciclismo local, a los 95 años

Una de las pruebas ciclistas de la localidad lleva desde hace años su nombre en reconocimiento a su dedicación a este deporte

Julián Borràs (a la izquierda), durante una prueba ciclista.

Julián Borràs (a la izquierda), durante una prueba ciclista. / Mediterráneo

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Darío Pitarch

Càlig

Càlig llora la muerte de Julián Borràs, fallecido a los 95 años, una persona especialmente vinculada al impulso y la promoción del ciclismo en la localidad. El Ayuntamiento ha trasladado públicamente su pésame a la familia y ha destacado la contribución de Borràs al crecimiento de este deporte en el municipio.

Borràs, al frente del pelotón, en una foto de archivo.

Borràs, al frente del pelotón, en una foto de archivo. / Mediterráneo

Desde el consistorio han subrayado que Julián Borràs estuvo siempre dispuesto a colaborar y apoyar el desarrollo del ciclismo en Càlig, una implicación que dejó huella entre varias generaciones de aficionados y deportistas. Su nombre quedó ligado de forma permanente a la vida deportiva local a través del Trofeo Julián Borràs, una prueba que desde hace años rinde homenaje a su dedicación y estima por este deporte.

Julián Borràs ha estado muy ligado al ciclismo local de Càlig.

Julián Borràs ha estado muy ligado al ciclismo local de Càlig. / Mediterráneo

El Ayuntamiento ha recordado que este trofeo permitirá mantener vivo su legado y su aportación al ciclismo local. "Tu recuerdo pedaleará siempre con nosotros", ha señalado el consistorio en su mensaje de despedida, en el que ha agradecido todo lo que Julián Borràs aportó al municipio y al deporte.

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Con su fallecimiento, Càlig pierde a una figura querida y reconocida por su compromiso con el ciclismo y por su disposición constante a contribuir al crecimiento de una disciplina que forma parte de la identidad deportiva del pueblo.

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