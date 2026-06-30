Castellón blinda sus playas ante el regreso de la tortuga boba tras un año récord de puestas

El litoral de Castellón se prepara para un verano clave en la protección de la tortuga boba. La Fundación Azul Marino, en colaboración con la Fundación Oceanogràfic, ha presentado este martes en Bellver Blue Tech Zone, en Orpesa, la VII edición de la campaña Aquí Salvamos Tortugas, una iniciativa que refuerza la coordinación entre municipios costeros ante la llegada de posibles anidaciones a las playas.

La campaña llega en un momento especialmente significativo. La provincia registró el pasado año un récord de cuatro puestas en las playas de Nules, Almassora, Peñíscola y Alcossebre. Y el programa celebra un hito histórico para la conservación marina: la recuperación de 1.000 tortugas marinas en el Arca del Mar del Oceanogràfic.

El acto ha reunido a autoridades locales, personal de playas, equipos de limpieza, salvamento y agentes implicados en la primera respuesta ante este fenómeno, cada vez menos excepcional en el Mediterráneo occidental. El objetivo es que todos los municipios cuenten con un protocolo común y sepan cómo actuar desde el primer aviso para proteger tanto al animal como al futuro nido.

Suelta de una tortuga en la playa de Orpesa, este martes. / Eva Bellido

Una red de 16 municipios costeros

En esta edición participan 16 ayuntamientos de la provincia: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Torreblanca, Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Castellón, Almassora, Burriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara. Todos ellos forman parte de una red que busca anticiparse a una realidad que va a más: las tortugas bobas están ampliando sus zonas de puesta hacia la cuenca occidental del Mediterráneo.

La jornada ha estado encabezada por la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti; el director de la Fundación Azul Marino, Pablo García; y la presidenta y vicepresidenta de la Fundación Oceanogràfic, Celia Calabuig y Mercedes Calabuig. También han asistido representantes municipales de varios ayuntamientos implicados, entre ellos Orpesa, Castelló, Alcalà, Nules y Torreblanca.

Representantes de varios municipios de Castellón se han dado cita este martes en Bellver Blue Tech Zone. / Eva Bellido

Durante el encuentro, los ayuntamientos participantes han recibido un reconocimiento por su implicación en la campaña y el personal municipal ha participado en una formación técnica centrada en la detección de rastros, la protección de nidos y la actuación correcta ante la llegada de una tortuga a la arena.

Cuatro nidos en Castellón en 2025

La provincia cerró la pasada temporada con cuatro nidos localizados, una cifra que confirma la consolidación de la especie en el litoral castellonense. Las tortugas nacidas de esas puestas han permanecido durante todo el año bajo el cuidado y la monitorización de la Fundación Azul Marino en su Centro de Conservación de Especies Marinas y la previsión es que, tras el verano, puedan ser devueltas a su hábitat natural.

“El hecho de que las tortugas nacidas el pasado año en nuestras costas hayan evolucionado tan positivamente en nuestro Centro de Conservación demuestra la importancia de una respuesta rápida y coordinada en la playa”, ha explicado Pablo García, quien ha subrayado que el éxito de estas puestas depende “por completo” de la gestión local y de la colaboración ciudadana.

La tendencia no se limita a Castellón. Desde 2012, cuando comenzaron a diseñarse los primeros protocolos de protección, la tortuga boba ha anidado cada año en el litoral valenciano, hasta alcanzar en 2025 el récord de 14 puestas registradas. La campaña se extiende ya a más de 80 municipios costeros de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y las Illes Balears.

Qué hacer si aparece una tortuga Con la llegada del verano y el aumento de actividad en las playas, la campaña recuerda unas pautas básicas a la ciudadanía. Si una persona presencia la salida de una tortuga del mar o una posible puesta, debe mantener la distancia de seguridad, no tocar ni molestar al animal y evitar luces, linternas o flashes, ya que pueden desorientarlo. El paso más importante es llamar de inmediato al 112. Ese aviso activa el protocolo de protección del nido durante los tres o cuatro meses de incubación, con el objetivo de garantizar que los nacimientos puedan producirse con seguridad entre septiembre y octubre. La presentación ha concluido con la suelta al mar de una tortuga boba bautizada como Félix Moncada, en homenaje al biólogo marino venezolano y referente internacional en la conservación de tortugas marinas, fallecido hace apenas unos días. Con este gesto, la Fundación Azul Marino y la Fundación Oceanogràfic han querido rendir tributo a su legado y reforzar el mensaje de una campaña que convierte cada aviso ciudadano en una oportunidad real de salvar vida marina.