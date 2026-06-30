Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza

Visitar uno de los castillos más espectaculares de Castellón será, a partir de este miércoles, un poco más cómodo. La fortaleza de Morella estrena una nueva entrada situada por encima del convento de Sant Francesc, un acceso pensado para mejorar la llegada de visitantes al monumento y hacerla más digna, práctica y accesible.

Panorámica de Morella. / Turisme Comunitat Valenciana

La actuación permite dejar atrás el recorrido actual por las escaleras que pasan sobre la muralla y habilita un espacio de bienvenida más acorde con la importancia histórica y turística del castillo. La intervención ha incluido el acondicionamiento de la zona, la creación de una nueva recepción, la instalación de aseos y la llegada de los servicios de agua y electricidad, además de la reparación del talud inferior y la recuperación de un tramo de muralla.

Han adecuado el espacio con las instalaciones, pavimentación, baños y casa de tíquets. / Mediterráneo

El alcalde, Bernabé Sangüesa, ha destacado que el castillo contará ahora con “una entrada digna y accesible a todas las personas”, al tiempo que ha subrayado que la nueva solución permitirá eliminar las escaleras que hasta ahora condicionaban el acceso. Según ha explicado, los trabajos también han servido para mejorar el entorno inmediato de la entrada y reforzar la seguridad de la zona.

La apertura de este nuevo acceso no será el punto final de las mejoras. El Ayuntamiento prevé incorporar nuevos elementos en este espacio y ya trabaja en los permisos y presupuestos necesarios para sustituir la puerta actual por otra más adecuada a la relevancia del monumento. El objetivo es que la llegada al castillo esté a la altura de una fortaleza que sigue siendo uno de los grandes iconos medievales de la provincia.

Otra foto de la nueva entrada al castillo de Morella. / Mediterráneo

Las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Morella, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación concreta cuenta con un presupuesto de 130.550,64 euros y se enmarca dentro del proyecto de acondicionamiento del castillo.

En conjunto, el proyecto tiene un coste total de 284.900,22 euros, incluidos los gastos de redacción y dirección de obra. Además de esta nueva entrada, contempla también la rehabilitación de los edificios de la plaza de armas, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la visita turística, conservar el patrimonio y reforzar el atractivo de uno de los espacios monumentales más reconocidos del interior de Castellón.