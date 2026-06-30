Inversión de 130.000 €
Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
La nueva entrada, situada sobre el convento de Sant Francesc, elimina escaleras y mejora la accesibilidad al monumento
Visitar uno de los castillos más espectaculares de Castellón será, a partir de este miércoles, un poco más cómodo. La fortaleza de Morella estrena una nueva entrada situada por encima del convento de Sant Francesc, un acceso pensado para mejorar la llegada de visitantes al monumento y hacerla más digna, práctica y accesible.
La actuación permite dejar atrás el recorrido actual por las escaleras que pasan sobre la muralla y habilita un espacio de bienvenida más acorde con la importancia histórica y turística del castillo. La intervención ha incluido el acondicionamiento de la zona, la creación de una nueva recepción, la instalación de aseos y la llegada de los servicios de agua y electricidad, además de la reparación del talud inferior y la recuperación de un tramo de muralla.
El alcalde, Bernabé Sangüesa, ha destacado que el castillo contará ahora con “una entrada digna y accesible a todas las personas”, al tiempo que ha subrayado que la nueva solución permitirá eliminar las escaleras que hasta ahora condicionaban el acceso. Según ha explicado, los trabajos también han servido para mejorar el entorno inmediato de la entrada y reforzar la seguridad de la zona.
La apertura de este nuevo acceso no será el punto final de las mejoras. El Ayuntamiento prevé incorporar nuevos elementos en este espacio y ya trabaja en los permisos y presupuestos necesarios para sustituir la puerta actual por otra más adecuada a la relevancia del monumento. El objetivo es que la llegada al castillo esté a la altura de una fortaleza que sigue siendo uno de los grandes iconos medievales de la provincia.
Las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Morella, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación concreta cuenta con un presupuesto de 130.550,64 euros y se enmarca dentro del proyecto de acondicionamiento del castillo.
En conjunto, el proyecto tiene un coste total de 284.900,22 euros, incluidos los gastos de redacción y dirección de obra. Además de esta nueva entrada, contempla también la rehabilitación de los edificios de la plaza de armas, dentro de una estrategia más amplia para mejorar la visita turística, conservar el patrimonio y reforzar el atractivo de uno de los espacios monumentales más reconocidos del interior de Castellón.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.
También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.
Si te resulta más cómodo vía Whatsapp o Telegram puedes hacerlo mediante el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- La escapada gastronómica de Joaquín Prat en Castellón: de una pizzería viral al bar de una ermita
- Destrozan una pista de pádel en un pueblo de Castellón y el Ayuntamiento pide ayuda para identificar al autor
- La vía verde más larga de España pasa por Castellón: etapas, accesibilidad y ruta en bicicleta
- La fuente de un pueblo desaparecido bajo el pantano vuelve a brillar 119 años después en Castellón