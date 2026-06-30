Club Palasiet reúne a 160 personas en la VII edición de sus Jornadas del Atún Rojo
La cita gastronómica colgó el cartel de completo pocos días después de abrir las reservas, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más esperados del verano en Benicàssim
Club Palasiet ha celebrado con gran éxito la VII edición de sus Jornadas del Atún Rojo, una velada que reunió a 160 comensales y que ha vuelto a poner en valor la gastronomía mediterránea a través de uno de los productos más emblemáticos del mar.
El evento alcanzó el sold out apenas unos días después de abrir las reservas, confirmando el creciente interés que despierta esta cita gastronómica entre clientes habituales y amantes de la buena mesa.
Experiencia
La experiencia comenzó con el tradicional ronqueo del atún, una demostración del despiece artesanal que permitió a los asistentes conocer las diferentes partes de la pieza y descubrir las características que convierten al atún rojo en uno de los ingredientes más apreciados de la alta gastronomía. La demostración estuvo acompañada por una degustación de fino servido por un venenciador, aportando un componente cultural y sensorial al inicio de la velada.
Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un menú especialmente diseñado para la ocasión, compuesto por diferentes elaboraciones que recorrieron los distintos cortes, texturas y posibilidades culinarias del atún rojo, acompañado por una cuidada selección de vinos.
Con siete ediciones a sus espaldas, las Jornadas del Atún Rojo se han consolidado como una de las citas gastronómicas de referencia de Club Palasiet. Una propuesta que refleja su apuesta por una cocina basada en el producto, el respeto por la tradición mediterránea y la creación de experiencias gastronómicas que trascienden el plato.
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